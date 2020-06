Khởi tố nam sinh trong vụ bé trai 5 tuổi tử vong sau 2 ngày mất tích

Ngày 16-6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã khởi tố bắt tạm giam Đào Ngọc Hoàng (17 tuổi) trú xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An để điều tra về hành vi Giết người.



Nạn nhân là bé Hồ Văn Đ. (5 tuổi) trú cùng địa phương với Hoàng.

Nơi phát hiện thi thể bé Đ.

Như báo ANTĐ đã đưa tin, vào chiều ngày 7-6, cháu Đ. xin bố sang nhà hàng xóm chơi. Đến chiều, không thấy con về, gia đình cháu bé tỏa ra tìm kiếm nhưng không thấy.

Sự việc được trình báo cơ quan công an. Sau khi xem hình ảnh trên camera một số hộ dân gần nhà cháu Đ. thì phát hiện bé trai này được Hoàng chở đi. Hỏi Hoàng thì nam sinh này thừa nhận đưa bé Đ. đi nhưng đã thả xuống một nơi gần nhà và cũng không biết cháu bé đi đâu.

Chiều tối ngày 9-6, người dân tìm thấy cháu Đ. tử vong trong tư thế bị trói ở khu rừng thuộc Tổng đội TNXP 6 nằm trên địa phận huyện Yên Thành, nơi cách nhà khoảng 10km.

Bước đầu, Hoàng thừa nhận việc đưa cháu Đ. đến khu rừng này để mô phỏng theo một trò chơi giải cứu trong game online.

Tuy nhiên, khi thấy gia đình và cơ quan công an tìm kiếm cháu Đ. Hoàng hoảng sợ nên không dám đưa cháu Đ. về nên dẫn đến sự việc đau lòng trên.