Khởi tố kẻ tạt xăng đốt đồng nghiệp vì nợ nần

Ngày 15-7, Công an TP. Vinh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt giam đối với Đinh Khắc Quý (28 tuổi) trú tại khối 13, phường Đông Vĩnh, TP. Vinh, Nghệ An về tội “Giết người”.

Đinh Khắc Quý tại cơ quan công an (ảnh: A.Q)

Chiều ngày 6-7, do còn nợ nần nên Phạm Ngọc Sơn (26 tuổi) trú xã Hưng Lộc, TP. Vinh, Nghệ An gọi điện hẹn gặp Quý là đồng nghiệp cũ để nói chuyện. Khi gặp nhau, hai bên xảy ra cãi vã, Quý lao vào đánh Sơn.

Trong lúc xô xát, Quý tạt xăng vào người Sơn rồi châm lửa đốt. Thấy cháy, những người dân sống gần đó đã chạy đến dập lửa và đưa Sơn đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do bỏng nặng, Sơn được chuyển ra Viện bỏng quốc gia để tiếp tục điều trị.

Sau khi xảy ra sự việc, Quý bỏ trốn. Tối cùng ngày, người đàn ông này đến cơ quan công an đầu thú. Bước đầu, Quý khai rõ do mâu thuẫn từ trước nên nhất thời nóng giận nên mới gây ra sự việc trên.