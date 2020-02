Khởi tố kẻ dở trò đồi bại với bạn của con gái

Ngày 11-2, thông tin từ Công an huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, cho biết cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lương Văn Dậu (27 tuổi) trú tại bản Đồng Mới, xã Đồng Văn, huyện Quế Phong về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Khi còn một mình với bạn của con gái, Dậu đã khống chế và giở trò với cô bé (ảnh minh họa)

Theo đó, sự việc xảy ra vào chiều 15-1-2020, Dậu dẫn theo con gái mình và bạn con là cháu gái hàng xóm 7 tuổi vào rừng xem bẫy thú. Khi đi được nửa đường, con gái Dậu kêu mệt nên trở về.

Bé gái hàng xóm vẫn đi theo Dậu. Khi ở trong rừng, thú tính trỗi dậy nên Dậu đã khống chế và giở trò đồi bại với cô bé. Sau khi thỏa mãn thú tính, Dậu dặn nạn nhân không được để lộ sự việc với ai rồi ra về.

Tối cùng ngày, khi trở về nhà gia đình nhận thấy bé gái có nhiều biểu hiện bất thường, gặng hỏi mãi thì mới tá hỏa phát hiện sự việc nên đã trình báo cơ quan công an.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục hoàn tất điều tra để sớm đưa Dậu ra xét xử trước pháp luật.