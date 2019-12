Khởi tố đối tượng mê anh rể, đầu độc chị họ bằng Xyanua

ANTD.VN - Ngày 30-12, Cơ quan CSĐT - Công an thành phố Thái Bình cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lại Thị Kiều Trang (SN 1994) trụ tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình để điều tra việc bỏ thuốc độc vào trà sữa nhằm giết vợ anh rể khiến 1 người tử vong.

Trước đó, ngày 3-12, CATP Thái Bình tiếp nhận tin báo chị N.T.H là bác sỹ đang công tác tại Bệnh viện Phổi Thái Bình tử vong bất thường tại nơi làm việc. Theo các đồng nghiệp của chị H cho biết sau khi chị H uống trà sữa để trong tủ lạnh đã vào nhà vệ sinh và tử vong tại đây. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, điều tra vụ việc và nhận thấy nhiều điểm nghi vấn xung quanh cái chết của chị H.

Sau một thời gian điều tra, lực lượng công an xác định chị H tử vong do bị đầu độc bằng Xyanua bởi trong cốc trà sữa chị H uống có chất kịch độc này. Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định chị H đã bị “chết oan” do vô tình uống phải cốc trà sữa không dành cho mình.

4 cốc trà sữa trong tổng số 6 cốc trà sữa đã có độc được dành cho chị Đ.T.Y là đồng nghiệp của chị H. Quá trình điều tra xác định, Lại Thị Kiều Trang có quan hệ tình cảm với anh P.V.Q trú tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, là chồng của chị họ Trang.

Sau một thời gian, anh Q đề nghị chấm dứt mối quan hệ. Trang không đồng ý và cho rằng anh Q chia tay với mình là để về với vợ nên Trang ghen tuông.Trang lên kế hoạch đầu độc chính chị họ mình là chị Đ.T.Y.

Thực hiện âm mưu tàn độc, Trang đã lên mạng tìm kiếm mua 2 lọ chất độc Natri Xyanua. Ngày 3-12 Trang đổ số chất độc này vào 6 cốc trà sữa, tuy nhiên mới đổ chất độc vào được 4 cốc thì hết. Tiếp đó, đối tượng dùng sim rác gọi nhờ người gửi 6 cốc trà sữa này đến Bệnh viện phổi Thái Bình cho chị Y. Do chị Y. không có ở bệnh viện nên nhờ đồng nghiệp nhận hàng và để vào tủ lạnh tại phòng hành chính.

Đến khoảng 10h ngày 3-12, chị N.T. H mở tủ lạnh thấy có nhiều trà sữa nên đã lấy ra 1 cốc và uống. Vừa uống được vài ngụm thì chị H phát hiện thấy có vị lạ nên đã chạy vào nhà vệ sinh định nôn ra nhưng đã ngã gục rồi tử vong sau đó.

Cũng tại thời điểm này có 2 mẹ con điều dưỡng tại Bệnh viện Phổi Thái Bình uống 2 cốc trà sữa, nhưng rất may 2 trong 4 cốc trà sữa này lại không có chất độc nên 2 mẹ con điều dưỡng thoát nạn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ.