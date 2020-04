Khởi tố đối tượng lao xe vào chốt kiểm dịch phòng dịch Covid-19

Khởi tố đối tượng lao xe vào chốt kiểm dịch phòng dịch Covid-19

09:58 09/04/2020 0 Ánh Nguyệt

ANTD.VN - Ngày 9-4, Công an quận Kiến An, TP Hải Phòng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vi Văn Thái (SN 1997), trú tại huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An về hành vi Chống người thi hành công vụ.