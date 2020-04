Khởi tố đối tượng gây thương tích cho cán bộ chốt kiểm dịch Covid-19

Công an tỉnh Thái Bình ngày 11-4 thông tin về việc, CQĐT Công an huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Mạnh (SN 1996, trú tại thôn Mỹ Thịnh, xã Tây Đô, huyện Hưng Hà) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Chống người thi hành công vụ" theo quy định tại Khoản 1 Điều 330 Bộ luật hình sự.

Đối tượng Trần Văn Mạnh

Theo điều tra ban đầu, khoảng 17h30 ngày 8-4, chốt kiểm soát dịch bệnh tại xã Thống Nhất, huyện Hưng Hà phát hiện Trần Văn Mạnh điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang đi qua. Thành viên chốt kiểm soát yêu cầu Mạnh dừng xe, tuy nhiên đối tượng không chấp hành, có hành vi chống lại lực lượng chức năng, gây thương tích cho thành viên của chốt kiểm dịch.

Các Quyết định của CQĐT đã được chuyển đến Viện KSND huyện Hưng Hà để phê chuẩn, xử lý nghiêm, tạo sự răn đe, phòng ngừa chung.