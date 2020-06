Khởi tố đối tượng chuyên thuê ô tô đi lừa đảo

Công an TP. Hải Phòng ngày 24-6 thông tin ban đầu về vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang được Công an quận Lê Chân thụ lý, liên quan đến đối tượng Vũ Văn Nam (SN 1997, quê quán Móng Cái, Quảng Ninh).

Đối tượng Nam và tang vật vụ án bị thu giữ

Theo điều tra ban đầu, trung tuần tháng 5, Nam đi xe ô tô đến 1 cửa hàng bán điện thoại di động trên đường Tô Hiệu, hỏi mua chiếc điện thoại iPhone XS và một số phụ kiện, tổng giá trị gần 14 triệu đồng. Khi thanh toán, Nam nói sẽ chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng, cụ thể là ứng dụng ví Momo (ứng dụng thanh toán tiền điện tử, chuyển tiền liên ngân hàng).

Sau một vài thao thác, Nam đưa màn hình điện thoại di động của anh ta cho chủ cửa hàng xem, và thông báo là tiền đã được trừ từ tài khoản của khách mua hàng. Nhận thấy số tiền bị trừ từ tài khoản trùng với số tiền mà vị khách phải trả, chủ cửa hàng đã giao điện thoại.

Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, chủ cửa hàng vẫn không nhận được thông báo nhận tiền trong tài khoản của mình. Nghi ngờ gặp phải kẻ lừa đảo, phía cửa hàng đã liên hệ với tổng đài ứng dụng ví Momo thì nhận được thông báo không có giao dịch chuyển tiền nào.

Tiếp nhận trình báo của người bị hại, Công an phường Hồ Nam đã phối hợp cùng Công an quận Lê Chân tiến hành điều tra, xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sáng 22-5, từ nguồn tin của người dân, lực lượng Công an đã tổ chức mật phục, bắt giữ được Vũ Duy Nam, khi anh ta đang định diễn trò lừa đảo tại cửa hàng mua bán điện thoại ở đường Lạch Tray, quận Ngô Quyền.

Bước đầu, Nam khai nhận anh ta nghiện ma túy “đá”, bản thân không nghề nghiệp nên nghĩ ra cách kiếm tiền bằng việc đóng vai sành điệu, thuê hoặc mượn xe ô tô để đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án đang được điều tra mở rộng.