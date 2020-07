Khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 3 bị can trong vụ án "Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước" xảy ra tại Hà Nội

16:01 22/07/2020 0 Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an

ANTD.VN - Quá trình điều tra vụ án “Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước” xảy ra tại Hà Nội, ngày 21/7/2020, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với 3 cá nhân có hành vi chiếm đoạt tài liệu mật trong vụ án “Công ty Nhật Cường” do Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thụ lý điều tra.