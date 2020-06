Khởi tố, bắt tạm giam lái xe hất Công an lên nắp capô

ANTD.VN - Ngày 1-6, Cơ quan CSĐT, CAQ Cầu Giấy, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam lái xe Mazda bỏ chạy, hất chiến sỹ công an lên nắp capô xảy ra vào cuối tháng 5 vừa qua.

Sáng nay 1-6, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy, TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng tài xế Vũ Đình Thái (SN 1993, quê ở tỉnh Thái Bình - chỗ ở hiện nay tại Khu đô thị Thanh Hà, quận Hà Đông, Hà Nội) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ. Lái xe Vũ Đình Thái đã điều khiển xe Mazda bỏ chạy, hất một chiến sỹ công an lên nắp capô.

Lái xe vi phạm bị tổ công tác và người dân đuổi theo đưa về trụ sở CAP Dịch Vọng để xử lý về hành vi chống đối

Trước đó, vào chiều 26-5, tổ công tác của CAP Dịch Vọng trong quá trình tuần tra xử lý vi phạm trật tự đô thị ở khu vực ngã ba Trần Quý Kiên - Trần Đăng Ninh, phát hiện xe ô tô Mazda màu trắng mang BKS 17A-168.97 đang đỗ trên phần đường của người đi bộ.

Tổ công tác đã yêu cầu lái xe xuất trình giấy tờ để kiểm tra. Không chấp hành quy định kiểm tra của Công an, lái xe ô tô trên đã mở cửa xe nổ máy, hất một chiến sĩ Cảnh sát lên nắp ca pô rồi bỏ chạy theo hướng đường Trần Đăng Ninh. Tổ công tác và người dân đã đuổi theo chặn lái xe lại. Quãng đường đối tượng bỏ chạy khoảng 1km.

Qua kiểm tra, CAP Dịch Vọng đã làm rõ lái xe trên là Vũ Đình Thái. CAQ Cầu Giấy cũng đã phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra xử lý nghiêm đối tượng vi phạm.