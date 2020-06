Khởi tố, bắt tạm giam Đinh Hồng Hải về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại, xây dựng, kinh doanh nhà Tân Hồng Uy, Công ty cổ phần Otran miền Nam, Ngân hàng BIDV chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Quá trình điều tra có căn cứ xác định Đinh Hồng Hải, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại, xây dựng, kinh doanh nhà Tân Hồng Uy có hành vi sử dụng 02 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bán cho 13 hộ dân làm tài sản bảo đảm cho hợp đồng tín dụng của Công ty cổ phần Otran miền Nam vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa, chiếm đoạt trên 80 tỷ đồng.

Ngày 03/6/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đinh Hồng Hải về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174, Bộ Luật hình sự 2015.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn Quyết định và Lệnh tố tụng nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt, triển khai thực hiện đúng quy định của Bộ Luật tố tụng hình sự.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục khẩn trương mở rộng điều tra vụ án, củng cố tài liệu chứng cứ để làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan, xác minh tài sản để kê biên, thu hồi triệt để theo đúng quy định của pháp luật.