Khởi tố, bắt giam cặp vợ chồng "đại gia" bất động sản

12:52 10/04/2020 0 Thanh Quang

ANTD.VN - Ngày 10-4, Công an tỉnh Thái Bình cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với các bị can Nguyễn Thị Dương (SN 1980, trú tại phường Kỳ Bá, TP Thái Bình, Giám đốc Công ty TNHH Đường Dương); Nguyễn Đức Mạnh (SN 1992, ở phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình); Phạm Ngọc Quý (SN 2003, ở xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) và Nguyễn Xuân Đường (SN 1971, chồng của Dương) về tội “Cố ý gây thương tích”.