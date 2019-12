Khởi tố 4 vụ án liên quan đến ổ nhóm ‘tín dụng đen’ Duy "thần gió"

ANTD.VN - Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đến thời điểm này đã khởi tố 4 vụ án để điều tra, xử lý ổ nhóm tội phạm do Phạm Thế Duy (Duy "thần gió" - SN 1987, trú ở phường Trần Phú, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) cầm đầu.

Đây là ổ nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu băng nhóm “xã hội đen”, chuyên tổ chức đánh bạc, cho vay lãi nặng, đòi nợ, siết nợ... rất manh động.

Bắt hàng loạt đối tượng liên quan đến hiệu cầm đồ “86”

Như ANTĐ thông tin, sau thời gian xác lập chuyên án đấu tranh, ngày 5-12, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì phối hợp Công an thị xã Từ Sơn và các đơn vị nghiệp vụ bất ngờ ập vào hiệu cầm đồ “86” thuộc phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, bắt quả tang nhóm đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi “lô, đề”, cá độ bóng đá.

Bên trong hiệu cầm đồ "86"; và các đối tượng chính trong vụ án

Danh tính các đối tượng liên quan cùng trú ở thị xã Từ Sơn, gồm Phạm Thế Duy, Nguyễn Xuân Giang (29 tuổi), Chu Thành Trung Hiếu (29 tuổi), Vũ Đắc Hà (37 tuổi) và Nguyễn Như Quảng (33 tuổi).

Khai thác mở rộng, ban chuyên án làm rõ thêm 4 đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi “lô, đề”, cá độ bóng đá. Còn hiệu cầm đồ “86” do Nguyễn Như Trường (29 tuổi), trú ở phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn điều hành.

Cơ quan Công an thu giữ tang vật hơn 100 triệu đồng, 1 bộ máy vi tính, 7 điện thoại di động dùng để đánh bạc qua mạng Internet, cùng nhiều tài liệu liên quan đến hành vi đánh bạc và cho vay nặng lãi.

Tiếp tục mở rộng vụ án, phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì, phối hợp Công an thị xã Từ Sơn đã thực hiện biện pháp tố tụng đối với Nguyễn Thanh Tuyền (29 tuổi, trú ở xã Châu Khê) và Nguyễn Tùng Lâm (19 tuổi, trú ở phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh). Cơ quan Công an xác định Tuyền và Lâm thường trực tiếp ném chất bẩn để đòi nợ, siết nợ, theo chỉ đạo của các đàn anh, trong đó có Duy “thần gió”.

Kinh sợ chiêu trò đòi tiền

Một trong những nạn nhân của Duy “thần gió” và đồng bọn là chị Nguyễn (trú ở phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn). Gia đình có chút điều kiện kinh tế, con cái học giỏi, nhưng không hiểu số phận đưa đẩy thế nào, cậu con trai của chị Nguyễn, là cháu T. (SN 2001), lại bị các đàn em của Duy “thần gió” nhắm đến.

Đó là thời điểm năm 2018, khi cháu T. học lớp 11, đã bị đối tượng xấu dụ dỗ chơi cá độ bóng đá. Theo trình bày của T. thì nếu chơi thắng thì không được lấy tiền vì “các anh” sẽ gạ chơi tiếp. Tuy nhiên, nếu thua thì “các anh” sẽ cho vay để chơi tiếp mà không cần thế chấp gì. Thấy dễ quá, T. và một số bạn đã vay với mức lãi suất 1 triệu đồng/ngày cho khoản gốc là 10 triệu đồng. Không có tiền trả, lãi mẹ nhanh chóng đẻ lãi con, chỉ một thời gian ngắn sau, số nợ đã lên đến 350 triệu.

Khi số nợ đã lớn, các đối tượng lập tức tìm đến nhà chị Nguyễn để đe dọa, đòi tiền. Chúng mang giấy tờ cháu T. ký nợ đến yêu cầu vợ chồng chị Nguyễn phải trả, nếu không sẽ đánh đập T. Lo sợ, vợ chồng chị Nguyễn phải đi vay mượn, trả đủ 350 triệu đồng.

Nhưng câu chuyện chưa dừng ở đó. Khoảng tháng 4-2019, các đối tượng lại mò đến nhà chị Nguyễn, đòi… 800 triệu đồng do T. vay. Chị Nguyễn kiên quyết không trả. Và trực tiếp Duy “thần gió” cùng đàn em đã nhiều lần đến tận nhà đe dọa, chửi bới, khủng bố tinh thần, khiến người phụ nữ lo lắng, hoảng loạn phải đi điều trị tâm lý tại bệnh viện.

Bất chấp, các đối tượng không buông tha, thường xuyên ném chất bẩn vào nhà, cửa hàng và nhà người thân của chị Nguyễn. Thậm chí, nhóm đòi nợ đe dọa chặt tay, chặt chân cháu T. Quá bức xúc, lo lắng, chị Nguyễn đã viết đơn tố giác gửi Công an tỉnh Bắc Ninh. Bóc gỡ từng “mảng”, “miếng” phạm tội

Trước tính chất phức tạp của sự việc cũng như sự manh động của các đối tượng đòi nợ, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã giao phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) làm chủ công, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ thu thập tài liệu, lập chuyên án đấu tranh. Trong hơn 2 tháng trời, ban chuyên án đã thu thập tài liệu cũng như nắm bắt các thủ đoạn đối phó của ổ nhóm này.

“Gót chân Asin” của nhóm Duy “thần gió” bị Ban chuyên án lựa chọn để tấn công, là hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Đây cũng chính là phương thức chúng lôi kéo, dụ dỗ các học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên con nhà khá giả. Và khi các “con mồi” cắn câu, chúng cho chơi cờ bạc chịu, viết giấy vay nợ lãi suất cao rồi tổ chức đòi nợ, siết nợ bằng ném chất bẩn, đe dọa, gây sức ép.

Chiều 5-12, các tổ công tác phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt bắt nhiều đối tượng, khám xét tại hiệu cầm đồ “86” ở Yên Lã 1, Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh và một số địa điểm tại Từ Sơn và huyện Yên Phong.

Theo tài liệu đấu tranh, Nguyễn Như Trường quản lý trang mạng cá độ “v88ag.com” và cấp tài khoản, mật khẩu, tiền ảo cho các con bạc. Trường thỏa thuận với các con bạc vào thứ hai hàng tuần sẽ thanh toán số tiền được thua dựa trên số tiền ảo hiện có trong tài khoản.

Ngoài ra, Trường cùng đồng bọn còn sử dụng mạng xã hội Zalo, tin nhắn điện thoại để nhận và chuyển cáp lô, đề; mở các cửa hiệu cầm đồ, cho vay nặng lãi, siết nợ, đòi nợ… Khi các con bạc không có khả năng trả nợ, chúng cho người siết nợ, ném chất bẩn vào nhà để uy hiếp tinh thần, ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại địa phương.

Tính từ ngày 1-9-2019 đến nay, số tiền sử dụng vào việc đánh bạc, cá độ bóng đá do Trường chỉ đạo lên tới gần 100 tỷ đồng. Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng bị bắt giữ đã thừa nhận hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và lô đề.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam cả 4 đối tượng trên về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; đồng thời đấu tranh, mở rộng, khởi tố thêm 7 đối tượng khác cũng với các hành vi phạm tội trên, gồm Nguyễn Như Quảng (SN 1986); Vũ Đắc Hà (SN 1982), đều trú ở Tân Hồng, Từ Sơn; Nguyễn Văn Tuấn (SN 1985, trú ở Trang Hạ, Từ Sơn); Đặng Đình Thắng (SN 1987, trú ở Văn Môn, Yên Phong); Nguyễn Thành Lương (SN 1990, trú ở thị trấn Chờ, Yên Phong); Nguyễn Văn Tuấn (SN 1985) và Dương Bá Hậu (SN 1979, đều trú ở Trang Hạ, Từ Sơn).

Sau khi đã xử lý ổ nhóm trên với các hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Phòng CSHS đấu tranh làm rõ hành vi ném chất bẩn, khủng bố tinh thần đối với các bị hại. Đây là một trong những hành vi gây bức xúc nhất của nhóm đối tượng này đối với nhân dân.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã củng cố tài liệu, chứng cứ, làm rõ hành vi cầm đầu, chỉ đạo của Duy “thần gió”; làm rõ 5 đối tượng có hành vi ném chất bẩn vào gia đình chị Nguyễn, gồm: Nguyễn Thanh Tuyền, Nguyễn Tùng Lâm; Nguyễn Văn Hán (SN 1990) và Nguyễn Văn Nam, đều ở xã Châu Khê, Từ Sơn; và Nguyễn Hữu Mạnh (SN 1993, ở Đình Bảng, Từ Sơn). Năm đối tượng đều khai nhận đã ném chất bẩn vào gia đình chị Nguyễn theo chỉ đạo của Phạm Thế Duy.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố bị can đối với các đối tượng trên về tội huỷ hoại tài sản; tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.