Khởi tố 33 đối tượng trong ổ nhóm 'tín dụng đen'', tổ chức đánh bạc lên đến hàng chục tỷ đồng

ANTD.VN - Mở rộng điều tra ổ nhóm tội phạm “tín dụng đen” tổ chức đánh bạc lên đến hàng chục tỷ đồng do đối tượng Nguyễn Kim Tiến (SN 1977, trú tại xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất) cầm đầu, đến nay Công an huyện Thạch Thất đã khởi tố 33 bị can.

Ngày 4-4, Cơ quan CSĐT- CAH Thạch Thất, Hà Nội cho biết sau quá trình điều tra, đến nay đơn vị đã khởi tố 33 bị can về các hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Các tang vật của vụ án được cơ quan điều tra thu giữ

Trao đổi với PV ANTĐ, Thượng tá Trần Khải Hoàn - Trưởng Công an huyện Thạch Thất cho biết ngoài các đối tượng cầm đầu đã được đơn vị bắt giữ từ tháng 8-2019, đến nay, căn cứ tài liệu chứng cứ, Cơ quan CSĐT đã khởi tố 33 bị can. Các đối tượng này chủ yếu trú tại các huyện ngoại thành Hà Nội như Thạch Thất, Phúc Thọ, Hoài Đức, Quốc Oai, Sơn Tây và các tỉnh như Thanh Hóa, Yên Bái, Phú Thọ. Tuổi đời từ 25 đến 60 tuổi, là lao động kinh doanh tự do hoặc không có nghề nghiệp. Tổng số tiền mặt cơ quan Công an thu giữ tại nhà các đối tượng đến nay khoảng 4 tỷ đồng.

Ngoài ra, sau quá trình điều tra, cơ quan công an cũng làm rõ các đối tượng đã sử dụng số tiền để giao dịch đánh bạc lên đến hàng chục tỷ đồng, cho vay nặng lãi nhiều tỷ đồng. Các đối tượng chính trong đường dây này có nhiều tiền án, tiền sự.

Trước đó, như ANTĐ đã đưa tin, cuối tháng 8-2019, Công an huyện Thạch Thất đã khám phá, bắt giữ ổ nhóm tội phạm “tín dụng đen” tổ chức đánh bạc, thu giữ hơn 1 tỷ đồng và nhiều tang vật liên quan.

Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, tháng 12-2018, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an huyện Thạch Thất phát hiện ổ nhóm tội phạm hoạt động "tín dụng đen" cho vay nặng lãi và tổ chức đánh bạc với quy mô lớn, hoạt động tinh vi.

Công an huyện Thạch Thất đã báo cáo Ban Giám đốc CATP Hà Nội xác lập chuyên án đấu tranh với ổ nhóm này. Khẩn trương áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, phát động phong trào phong trào toàn dân tố giác tội phạm, Công an huyện Thạch Thất đã thu thập được tài liệu về ổ nhóm tội phạm này do Nguyễn Kim Tiến (SN 1977, trú tại xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất) cầm đầu. Ổ nhóm này hoạt động tinh vi, được tổ chức chặt chẽ, cho vay nặng lãi, tổ chức đánh bạc khiến cho nhiều gia đình lâm vào cảnh nợ lần, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

Sau nhiều tháng tập trung đấu tranh, Ban chuyên án đã thu thập đầy đủ các tài liệu chứng cứ, và đến 18h35 ngày 22-8-2019 đã triển khai 15 tổ công tác với 100 cán bộ chiến sỹ đồng loạt bắt giữ Nguyễn Kim Tiến và 16 đối tượng liên quan.

Tại thời điểm bắt giữ, lực lượng Công an thu giữ tang vật gồm hơn 1 tỷ đồng, 16 điện thoại di động, 12 xe ô tô, 9 xe máy và nhiều tài liệu liên quan đến việc vay nợ, đánh bạc và cầm cố tài sản.

Bước đầu tại cơ quan công an, Tiến và đồng bọn khai nhận tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi "số đề" qua việc nhắn tin bằng điện thoại di động, với giao dịch mỗi ngày hơn 900 triệu đồng. Ngoài ra, các đối tượng còn tổ chức cho vay nặng lãi, bốc "bát họ" với lãi xuất từ 50% - 180%/ 1 năm.