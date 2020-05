Khởi tố 3 tội danh đối với kẻ ‘trở chứng’ sau khi sử dụng ma túy đá

ANTD.VN - Sau khi sử dụng ma túy đá, Trường kiếm được con dao chạy bổ ra đường múa may, dọa chém người và đập phá đồ đạc. Khi lực lượng Công an xuất hiện, gã chạy trốn hàng cây số…

CQĐT Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội ngày 26-5 cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Thào Văn Trường (SN 1990, quê quán Mường Chà, tỉnh Điện Biên), về các tội danh Chống người thi hành công vụ, Đe dọa giết người, Gây rối trật tự công cộng.

Đối tượng Trường hung hăng sau khi sử dụng ma túy đá; và...tiu nghỉu tại cơ quan Công an

Kết quả điều tra xác định, khoảng 19h ngày 2-5, Công an quận Hoàng Mai nhận được thông tin đề nghị phối hợp của Công an quận Hai Bà Trưng và tin báo từ lực lượng Cảnh sát 113 về việc có 1 đối tượng nghi “ngáo đá”. Qua xác minh nhanh, Công an quận Hoàng Mai nắm được trước đó, đối tượng này cầm dao và có biểu hiện không kiểm soát được hành vi, tại khu vực cảng Hà Nội, sau đó bỏ chạy về địa bàn phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai.

Các tổ công tác Công an quận Hoàng Mai nhanh chóng triển khai đến khu vực đối tượng “bất thường” đang ẩn áu, là tầng 3 của ngôi nhà trong ngách 924/115 đường Nguyễn Khoái, phường Thanh Trì. “Khi đó, đối tượng sử dụng dao khống chế 1 cô gái với thái độ hết sức hung hăng. Chúng tôi đã tổ chức chốt chặn, phân công lực lượng bảo vệ hiện trường và triển khai các phương án bắt giữ đối tượng”, chỉ huy Đội Điều tra tổng hợp – lực lượng tham gia quây bắt đối tượng - nhớ lại.

Qua xác minh, cơ quan Công an xác định danh tính đối tượng là Thào Văn Trường. Diễn biến sự việc cho thấy, khoảng 17h ngày 2-5, Trường được cho là đã sử dụng ma túy đá, rồi ngênh ngang cầm dao, cởi trần đi lại trong khu vực cảng Hà Nội. Quá trình này, Trường liên tục khua dao, đe dọa một số người đi đường.

Hành vi nguy hiểm của Trường đã bị lực lượng Công an nắm bắt, tiến hành ngăn chặn, truy đuổi, dẫn đến việc anh ta bỏ chạy về nhà người quen ở địa bàn phường Thanh Trì.

Tại đây, Trường cầm 1 con dao khác, và sử dụng điện thoại gọi điện cho bạn gái là N.T.T (SN 1993) đến. Không hiểu chuyện gì xảy ra, chị T. có mặt, rồi xảy ra cãi vã với Trường. Ít phút sau đó, chị T. thuyết phục được Trường về cùng mình, nhưng khi di chuyển từ tầng 3 xuống, đối tượng phát hiện lực lượng Công an ở bên ngoài.

Nghi ngờ chị T. báo lực lượng Công an đến bắt mình, Trường trở mặt, dùng dao kề cổ bạn gái, dọa giết, rồi khống chế, đưa chị T. trở lại căn phòng trên tầng 3, khóa cửa lại. Từ khi Trường khống chế chị T., cơ quan Công an phối hợp cùng chủ nhà nhiều lần thuyết phục tên này thả người và ra đầu thú, nhưng anh ta không chấp hành.

Đến khoảng 8h30 ngày 3-5, Trường dùng dao khống chế chị T. và đi từ tầng 3 xuống dưới. Mặc dù đã được lực lượng Công an thuyết phục, song đối tượng không buông dao, bắt ép chị T. điều khiển xe máy chở đi. Kiên quyết triển khai phương án, lực lượng theo sát đối tượng, Công an quận Hoàng Mai sau đó đã khống chế được Thào Văn Trường tại khu vực ngõ 670 đường Nguyễn Khoái, phường Thanh Trì; giải cứu an toàn chị T.

Tiến hành thử nhanh chất ma túy đối với Thào Văn Trường, cơ quan Công an ghi nhận người này phản ứng dương tính. Căn cứ tài liệu thu thập, CQĐT Công an quận Hoàng Mai đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thào Văn Trường về hành vi Chống người thi hành công vụ, đe dọa giết người, gây rối trật tự công cộng.