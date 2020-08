Khởi tố 2 bị can tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép

ANTD.VN - Ngày 11-8, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Quang Phái (SN 1986, trú tại thôn Bắc Nga, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) về hành vi Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Đối tượng Thái (áo phông đen) và Chuyên tại cơ quan Công an

Trước đó, khoảng 18h ngày 25-7-2020, tổ công tác Phòng CSGT Công an tỉnh đang làm nhiệm vụ tại khu vực Km27, Quốc lộ 1A thuộc xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc tiến hành kiểm tra đối với xe ô tô Mercedes Benz, BKS: 29B-057.10, do Hoàng Văn Chuyên (SN 1987, trú tại thôn Yên Sơn, xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc) điều khiển.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe có 10 công dân Trung Quốc không có giấy tờ hợp lệ. Tổ công tác đã đưa Hoàng Văn Chuyên cùng toàn bộ công dân Trung Quốc trên về khu cách ly, tiến hành lập biên bản sự việc và bàn giao cho Cơ quan An ninh điều tra để tiến hành điều tra theo thẩm quyền.

Tại cơ quan Công an, Chuyên khai nhận được Hoàng Văn Phái thuê chở số công dân Trung Quốc trên đến tập trung tại khách sạn Tùng Lâm để Phái tổ chức cho xuất cảnh theo đường mòn lối tắt.

Đến ngày 3-8, Hoàng Quang Phái đã ra đầu thú tại Cơ quan An ninh điều tra. Tiến hành điều tra, thu thập, củng cố chứng cứ, ngày 9-8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Văn Chuyên.