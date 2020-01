Khởi tố 10 đối tượng trong vụ hành hung nhân viên câu lạc bộ karaoke Focus KTV

ANTD.VN - Công an tỉnh Vĩnh Phúc ngày 18-1 thông tin về việc CQĐT đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam 10 đối tượng liên quan đến vụ hành hung nhân viên quán karaoke Focus KTV.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 14h30 ngày 7-1-2020, Công an thành phố Vĩnh Yên nhận được tin báo về việc một nhóm đối tượng đánh gây thương tích nhân viên Câu lạc bộ (CLB) Karaoke Focus KTV ở phường Tích Sơn.

Tiến hành điều tra, cơ quan Công an làm rõ: trưa 7-1, tại gia đình Phùng Mạnh Tuấn (SN 1989, trú ở phường Liên Bảo, TP. Vĩnh Yên) có đám hiếu. Ăn uống xong, khoảng 14h15 cùng ngày, Tuấn cùng nhóm bạn đến CLB Karaoke Focus KTV hát.

Tại đây, nhóm Tuấn gặp anh Nguyễn Xuân Tuyến (là quản lý) và Phạm Văn Phi (nhân viên phụ trách âm thanh) của CLB. Giữa Tuấn và nhóm bạn xảy ra mâu thuẫn với anh Tuyến vì Tuấn cho rằng anh Tuyến đã báo qua bộ đàm để cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn nhóm của anh ta.

Gây sự xong, Tuấn nhào đánh anh Tuyến. Anh Phi vào can ngăn cũng bị Tuấn và nhóm đối tượng cùng đi tấn công. Kết quả giám định thương tích của Trung tâm pháp y tỉnh Vĩnh Phúc xác định anh Tuyến bị tổn hại 1% sức khỏe, anh Phi bị tổn hại 7% sức khỏe. Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Vĩnh Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với 10 đối tượng liên quan đến vụ việc, trong đó có Phùng Mạnh Tuấn, để điều tra về tội danh Cố ý gây thương tích. Vụ án đang được điều tra mở rộng.