Khoe chiến tích "bốc đầu" xe máy để "câu like", nam thanh niên bị phạt hơn 4 triệu đồng

Ngày 17-5, Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính 4,125 triệu đồng đối với N.Q.H (trú tại xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất) điều khiển xe máy bằng một bánh, không đội mũ bảo hiểm…

Hình ảnh được cắt từ clip các nam thanh niên đăng lên facebook để "câu like"

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, các lực lượng chức năng thuộc Công an thành phố Hà Nội phát hiện tài khoản facebook của cá nhân thường xuyên đăng tải các hình ảnh, clip các nhóm thanh niên không đội mũ bảo hiểm, "bốc đầu" xe máy gây mất trật tự an toàn giao thông.

Tiến hành xác minh, Công an huyện Thạch Thất đã làm rõ và triệu tập chủ nhân của tài khoản facebook là N.Q.H (trú tại thôn 4, xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất). Tại cơ quan Công an, người này này khai nhận đã điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, đi bằng một bánh, sau đó quay video đăng tải lên facebook với mục đích câu like, muốn nhiều người biết đến. Nam thanh niên này đã nhận thức được hành vi vi phạm, tiến hành gỡ bỏ các clip, bài viết có nội dung như trên và cam kết không tái phạm.

Căn cứ hồ sơ và các quy định, Công an huyện Thạch Thất đã ra quyết định xử phạt hành chính 4,125 triệu đồng về các lỗi điều khiển xe bằng một bánh, không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi…

Ngoài trường hợp này, Công an huyện Thạch Thất cũng đã triệu tập một cá nhân khác về hành vi tương tự và đang tiếp tục xử lý theo quy định.