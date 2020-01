Khoảng 10.000 tỷ đồng đã "lưu thông" qua đường dây đánh bạc xuyên quốc gia

ANTD.VN - Theo Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), tài liệu thu thập và lời khai của 10 đối tượng bị bắt cho thấy, đường dây cá độ, cờ bạc này đã liên hệ với đường dây tổ chức đánh bạc ở nhiều nước trên thế giới, tổ chức cho các con bạc đánh bạc qua mạng Internet với số tiền ước tính 10.000 tỷ đồng.

Ngày 16-1, Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Cụ thể, 5 đối tượng bị khởi tố về hành vi “Tổ chức đánh bạc” gồm: Phạm Văn Bình (SN 1986), trú tại quận 10, TP. Hồ Chí Minh; Trần Ngọc Vũ (SN 1993), trú tại huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương; Nguyễn Tuấn Hải (SN 1988), trú tại quận 11, TP. Hồ Chí Minh; Phạm Hữu Lộc (SN 1998), trú tại quận 10, TP. Hồ Chí Minh; Dương Thanh Hải (SN 1985), trú tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Năm đối tượng bị khởi tố về hành vi “Đánh bạc” gồm: Triệu Vân Trường (SN 1987), trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Lương Quốc Dũng (SN 1989), trú tại quận Long Biên, Hà Nội; Nguyễn Mạnh Thắng (SN 1987), trú tại quận Hai Bà Trưng; Võ Hồng Quân (SN 1982), trú tại huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh; Hà Văn Duy (SN 1989), trú tại phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Cơ quan Công an đấu tranh với các đối tượng trong vụ án

Trước đó, như Báo ANTĐ thông tin, sau thời gian xác lập chuyên án đấu tranh, ngày 8-1, Cục Cảnh sát hình sự và Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), chia thành 16 tổ công tác, phối hợp với Công an nhiều tỉnh, thành phố đồng loạt bắt các đối tượng là những mắt xích quan trọng trong đường dây đánh bạc xuyên quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương, Bến Tre…

Khám xét nơi tổ chức đánh bạc và nhà các đối tượng, các tổ công tác đã thu giữ 550 triệu đồng, 21 điện thoại di động, 1CPU, 5 máy tính xách tay, 42 ổ cứng, 117 thẻ ATM ngân hàng, 55 chứng minh nhân dân và căn cước công dân, 1 hộ chiếu, nhiều thẻ sim cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên mạng Internet.

Tang vật vụ án bị thu giữ

Theo Cục cảnh sát hình sự và Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, đường dây tổ chức đánh bạc có quy mô lớn, hoạt động có tổ chức trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố thông qua trang mạng K….com.

Nhà cái K….com là Tập đoàn giải trí có hệ thống cá cược trực tuyến hiện đại và quy mô lớn, hiện có văn phòng đại diện đặt ở gần 50 quốc gia trên thế giới, như: Anh, Bỉ, Ireland, Hoa Kỳ, Argentina và đặt trụ sở chính đặt tại Manila, Philippines. Nhà cái thiết lập trang mạng K…com tổ chức cho người chơi tham gia đánh bạc dưới nhiều hình thức, như: casino, cá cược thể thao, xổ số trên toàn thế giới.

Tại Việt Nam, để hoạt động tổ chức đánh bạc, các đối tượng người nước ngoài đã cấu kết với nhiều đối tượng người Việt Nam lập tài khoản đại lý để quảng cáo, lôi kéo, thu hút người Việt Nam tham gia và mở nhiều tài khoản cá nhân tại các ngân hàng của Việt Nam làm tài khoản đại diện để nhận chuyển tiền đánh bạc.

Tại cơ quan Công an, bước đầu đối tượng Phạm Văn Bình khai nhận, năm 2015, Bình liên hệ với một trang web về việc bán tài khoản ngân hàng cho trang web này sử dụng chuyển, nhận tiền đánh bạc. Bình đã thu mua được khoảng 10 tài khoản ngân hàng đứng tên người khác với giá khoảng 400.000 đồng/ tài khoản và bán lại cho trang web nêu trên với giá khoảng 1.000.000 đồng/tài khoản.

Từ lần bán tài khoản ngân hàng nêu trên, Bình biết được các trang web tổ chức đánh bạc trên mạng Internet có nhu cầu mua tài khoản ngân hàng để sử dụng vào mục đích chuyển nhận tiền của người đánh bạc.

Cuối năm 2015, Bình mua CMND của người Việt Nam đang sinh sống tại nước ngoài, sau đó ghép ảnh anh ta vào, mua sim “rác” và đến các ngân hàng để mở các tài khoản. Bình sử dụng nhiều email để liên hệ với các trang web tổ chức đánh bạc để thỏa thuận việc cho thuê tài khoản với giá từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng cho 5 hoặc 7 tài khoản/tháng.

Từ năm 2017 đến nay, Bình đã cung cấp trên 100 số tài khoản đứng tên nhiều người khác nhau tại các ngân hàng cho các trang web sử dụng chuyển, nhận tiền tổ chức đánh bạc trên mạng Internet. Ngoài ra, Bình còn ghép ảnh của mình vào CMND đứng tên người khác để mở tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau. Bình cũng đã thuê Trần Ngọc Vũ (SN 1993), trú tại thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương mở các tài khoản.

Trần Ngọc Vũ khai nhận, tháng 6-2017, đối tượng được Bình hướng dẫn mua CMND về ghép ảnh rồi đến các ngân hàng mở tài khoản đưa cho Bình sử dụng. Sau đó, Vũ được Bình trả công 10 triệu đồng/7 tài khoản. Từ tháng 6 đến tháng 9-2017, Vũ đã mở 12 bộ tài khoản (mỗi bộ là 7 tài khoản tại các ngân hàng) đưa cho Bình sử dụng và được trả công 120 triệu đồng.

Tháng 1-2018, Vũ tiếp tục mở tài khoản tại các ngân hàng đưa cho Bình sử dụng. Lúc này, Bình nói rõ cho Vũ biết mục đích sử dụng tài khoản, và trả công cho Vũ 5 triệu đồng/7 tài khoản/1 tháng.

Từ tháng 1-2018 đến tháng 1-2020, Vũ đưa cho Bình 20 bộ tài khoản. Trong đó, có tài khoản Vũ trực tiếp dán ảnh trên CMND đứng tên người khác để mở. Ngoài ra, Vũ thuê người mở tài khoản để cung cấp cho Bình sử dụng chuyển nhận tiền đánh bạc trên mạng Internet. Từ tháng 1-2018 đến tháng 1-2019, Vũ được Bình trả công 400 triệu đồng.

Khoảng tháng 6-2019, Bình cùng Nguyễn Tuấn Hải xây dựng trang web có tên miền P…com có chức năng trung gian thanh toán để cho các nhà cái thuê chuyển, nhận tiền tổ chức đánh bạc. Ngoài ra, Bình và Nguyễn Tuấn Hải đã cho nhà cái thuê tên miền P...com với giá 1,5% trên tổng số tiền người đánh bạc chuyển qua cổng trung gian thanh toán P….com. Bình và Hải được “nhà cái” trả công khoảng 1 tỷ đồng, trong đó Bình được 500 triệu đồng, Hải được 500 triệu đồng.

Đáng chú ý, trong thời gian cho trang web sử dụng P...com để nhận tiền đánh bạc, Hải còn được hưởng lợi số tiền là 800 triệu đồng.

Cùng với việc làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan, Cơ quan CSĐT Bộ Công an nhận định và đang tập trung đấu tranh, làm rõ sự tiếp tay của một số chuyên gia công nghệ trong đường dây đánh bạc qua xuyên quốc gia này.