Khẩn trương điều tra nghi án 1 người bị thương do súng bắn

23:54 30/03/2020 0 Q.T

ANTD.VN - Công an quận Hà Đông đang khẩn trương phối hợp cùng phòng nghiệp vụ Công an TP. Hà Nội điều tra vụ 1 người bị thương, nghi do trúng phải đạn súng.