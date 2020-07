Khám xét khẩn cấp nhà đối tượng vận chuyển ma túy, phát hiện thêm 22 bánh heroin

ANTD.VN - Ngay sau khi bắt quả tang đối tượng Đỗ Tiến Anh (SN 1991) trú tại phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, vận chuyển 54 bánh heroin, Công an tỉnh Hưng Yên tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng đã phát hiện, thu giữ thêm 22 bánh heroin.

Đối tượng Tiến Anh và tang vật vụ án

Diễn biến tiếp theo của chuyên án vận chuyển trái phép chất ma túy do Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá ngày 22/7/2020:

Sau khi bắt quả tang đối tượng Đỗ Tiến Anh, sinh năm 1991, ở phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, đang có hành vi vận chuyển trái phép 54 bánh heroin (khoảng 19kg) từ Điện Biên về Hưng Yên, trên xe ô tô mang BKS: 15A-550.42 do Đào Hữu Quân, sinh năm 1989, ở số nhà 288 phố Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng điều khiển, ngay trong chiều ngày 22/7/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã tiến hành khám xét nhà của Đỗ Tiến Anh, ở Tổ 1B, phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, phát hiện thu giữ thêm 22 bánh hình chữ nhật bọc giấy bạc.

Kết quả giám định sơ bộ xác định 22 bánh trên là ma túy, loại heroin, có khối lượng mỗi bánh là 349,45g. Tổng khối lượng 22 bánh ma túy là 7,68 kg. Như vậy, đến thời điểm ngày 23-7, Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt giữ 2 đối tượng và thu giữ tang vật tổng số lên đến 76 bánh heroin với tổng trọng lượng gần 30kg.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, để làm rõ hành vi phạm tội của Đỗ Tiến Anh và các đối tượng có liên quan khác.