Kết quả điều tra vụ án "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài" xảy ra tại Hà Nội và các địa phương khác

16:07 24/12/2019 0 Theo Cổng TTĐT Bộ Công an

ANTD.VN - Vừa qua, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã kết luận điều tra, chuyển hồ sơ cùng vật chứng của vụ án “Dong Guo Li và đồng bọn tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài xảy ra tại Hà Nội và các địa phương khác” đến Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố 6 bị can trước pháp luật.