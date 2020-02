Kẻ trốn truy nã trong đường dây tội phạm có 3 án tử hình

Ngày 16-2, Cơ quan điều tra Bộ Công an cho biết, đơn vị đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện KSND Tối cao truy tố bị can Sùng A Sếnh (SN 1980, trú tại xóm Thung Mặn, xã Hang Kia, huyện Mai Châu, Hòa Bình), về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, tháng 11-2019, Sếnh bị Đội truy nã, truy tìm - phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hòa Bình bắt giữ theo quyết định truy nã của CQĐT Bộ Công an về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Sùng A Sếnh thời điểm bị bắt theo quyết định truy nã

Kết quả điều tra cho thấy, Sùng A Sếnh cùng đồng bọn thực hiện tội phạm tại các tỉnh Hưng Yên, Hòa Bình; liên quan đến các đối tượng Vì Văn Sen (SN 1990, trú tại xóm Chiềng Sại, thị trấn Mai Châu (huyện Mai Châu, Hòa Bình); Nguyễn Thị Thủy (SN 1979), trú tại huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Sáng sớm ngày 31-12-2018, tại chỗ ở của Nguyễn Thị Thủy, tại thôn Tứ Mỹ, xã Phùng Chí Kiên (huyện Mỹ Hào), Cục CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với các lực lượng chức năng bắt quả tang Thủy, Sen và Ngần Văn Tuấn (SN 1974), trú tại xã Tân Sơn, huyện Mai Châu về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Vật chứng thu giữ 3 túi nilon đựng ma túy tổng hợp dạng “đá”, 50 bánh heroin…

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập và lời khai của các đối tượng bị bắt, ngày 2-1-2019, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam về tội mua bán trái phép chất ma túy đối với Nguyễn Thị Thủy, Vì Văn Sen, Ngần Văn Tuấn.

Ngày 23-5-2019, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can Sùng A Sếnh về hành vi nêu trên. Do Sếnh bỏ trốn nên Cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã.

Ngày 15-11-2019, TAND tỉnh Hưng Yên đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Cơ quan tố tụng làm rõ: bị cáo Nguyễn Thị Thủy quen biết một người phụ nữ quốc tịch Trung Quốc tên thường gọi là Cheng. Tháng 8-2018, Cheng liên lạc với Thủy bảo mua ma túy và sẽ nhận “hàng” tại khu vực trạm thu phí quốc lộ 5A với giá 197 triệu đồng/1 bánh heroin và 200 triệu đồng/1kg ma túy “đá”.

Nhận lời, Thủy liên lạc nhờ Tuấn gom hàng. Tuấn đã thuê Sen mua ma túy của Sùng A Sếnh và vận chuyển về Hà Nội, Hưng Yên để giao cho Thủy. Cơ quan tố tụng xác định 3 bị can Thủy, Tuấn và Sen phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán trái phép tổng số 88 bánh heroine, và 2.954,1 gam Methamphetamine.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tịch thu 2 xe ôtô và điện thoại của các bị cáo; truy thu số tiền 448 triệu đồng các đối tượng thu lời bất chính từ việc mua bán trái phép chất ma túy; phạt bổ sung các bị cáo Thủy, Tuấn, Sen từ 100 đến 250 triệu đồng. Hội đồng xét xử tuyên phạt 3 bị cáo Thủy, Tuấn và Sen với mức án tử hình.

Bản Kết luận điều tra mới đây đối với bị can Sùng A Sếnh làm rõ: tháng 2-2018, Sếnh quen biết người đàn ông có tên là Vàng, quốc tịch Lào. Qua nói chuyện, Sếnh biết Vàng có ma túy để bán nên đã lấy số điện thoại. Giữa năm 2018, thông qua Sen, Sếnh quen biết với Ngần Văn Tuấn. Chuyến “hàng” ma túy đầu tiên giữa Sen, Tuấn và Ngần vào đầu tháng 9-2018, với số lượng 5 bánh heroin.

Khi đó, Sếnh đã gọi điện thoại cho Vàng hỏi mua heroin, hai bên thỏa thuận với giá 150 triệu đồng /1 bánh. Sau đó, Sếnh gọi điện thoại cho Sen thông báo có 5 bánh heroin với giá 160 triệu đồng/1 bánh.

Do không có tiền nên Sen khất nợ, Sếnh cũng gọi cho Vàng thông báo nợ khi nào bán được ma túy sẽ trả. Lấy được 5 bánh heroin, Sếnh cho vào cốp xe máy rồi đi đến nhà Tuấn để giao cho Sen. Khoảng mấy ngày sau, Tuấn và Sen trả cho Sếnh 800 triệu đồng và đối tượng trả lại cho Vàng, còn đối tượng được hưởng 40 triệu đồng.

Từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 12, các đối tượng tiếp tục 2 lần giao dịch mua bán trái phép ma túy, tổng số 33 bánh heroin. Sau khi có “hàng”, Sen và Tuấn mang về Hà Nội và Hưng Yên giao cho Nguyễn Thị Thủy. Đến cuối tháng 12-2018, chuyến hàng cuối cùng với số lượng 50 bánh heroin cùng với ma túy đá của các đối tượng đã bị cơ quan Công an bắt giữ.