Kế hoạch trộm cổ vật của gã "xe ôm" gian manh

Đối tượng Sơn và số cổ vật trộm cắp tại nhà chị H. được cơ quan Công an thu giữ

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Phùng Viết Mạnh làm nghề "xe ôm". Quá trình hành nghề, Mạnh quen biết với chị Nguyễn Thị H. (sinh năm 1964, trú ở phố Vĩnh Phúc, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình).

Nhiều lần Mạnh được chị H. thuê chở các loại đồ gốm cổ đi giao cho khách hàng. Biết chị H. thường vắng nhà dài ngày, do đang nợ nần vì cờ bạc, Mạnh nảy sinh ý định đột nhập để trộm cắp bán lấy tiền trả nợ.

Rạng sáng 30-12, Mạnh mang theo kìm cắt khóa và đi "xe ôm" đến gần nhà chị H. Để tránh bị phát hiện, khi cách "mục tiêu" khoảng 200m, Mạnh xuống xe đi bộ, rồi dùng kìm cắt khóa cửa cổng, cửa nhà, rồi đột nhập vào trong lục lọi.

Sau khi trộm cắp được số cổ vật của chị H. Sơn mang ra bãi đất trống gần nhà trọ, sát đường Phạm Văn Đồng giấu

Trong quá trình tìm đồ trộm cắp, Mạnh phát hiện chìa khóa chiếc xe máy Honda Lead, liền nẫng luôn cả chiếc xe trên.

Sau khi ra khỏi nhà chị H., Mạnh dùng một ổ khóa chuẩn bị sẵn để khóa cửa nhà phía bên trong rồi dùng chính chiếc xe máy trộm cắp được chở 3 thùng xốp đựng cổ vật về nhà trọ (tại ngõ 562 phố Trần Cung, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm).

Nhận thấy số đồ trộm cắp được số lượng lớn, Mạnh mang toàn bộ ra bãi đất trống cạnh đường Phạm Văn Đồng (phường Cổ Nhuế 1), chôn giấu. Sau khi giấu tài sản trộm cắp, Mạnh giữ lại 2 chiếc ấm tích bằng sứ mang về nhà tìm khách bán. Đối tượng thậm chí vứt bỏ chiếc xe máy của chị H. để tránh bị phát hiện.

Ngày 7-12, Mạnh mang một chiếc ấm sứ trộm cắp được đến gặp anh Ngô Văn C. (ở phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội), là chủ cửa hàng buôn bán đồ cổ Minh C., nói dối là tài sản của gia đình để lại và bán cho anh C. được 7 triệu đồng. Tuy nhiên, anh C. mới chỉ trả trước cho Mạnh 5 triệu đồng. Ngày 8-12, Mạnh tiếp tục đến bán chiếc ấm sứ còn lại cho anh C. thì bị lực lượng CAQ Ba Đình bắt giữ cùng tang vật.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.