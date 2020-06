Kế hoạch tàn độc của kẻ nghiện ma túy

ANTD.VN - Ngày 2- 6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Tiến Giảng (SN 1990, trú tại xã Phú Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về các hành vi “Giết người”, “Cướp tài sản”.

Đối tượng Giảng bị dẫn giải về CQĐT

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy: khoảng 17h50 ngày 30-5, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một thi thể nam giới dưới chân đê thuộc địa bàn xã.

Tiến hành điều tra, cơ quan Công an xác định dấu hiệu của vụ án mạng. Nạn nhân là anh N.Q.H (SN 1981, trú tại huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ), làm nghề lái “xe ôm”, bị đâm nhiều nhát dẫn đến tử vong. Sau khi ra tay, hung thủ đã lấy đi chiếc xe máy của anh H.

Tập trung truy xét nóng, Công an tỉnh Tuyên Quang có sự phối hợp của các lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã khoanh vùng, xác định đối tượng gây án là Nguyễn Tiến Giảng. Theo hồ sơ, tên này nghiện ma túy, có 1 tiền về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sáng 1-6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Phòng Trọng án (Cục Cảnh sát hình sự) và các đơn vị chức năng đã bắt giữ Nguyễn Văn Giảng khi đối tượng đang lẩn trốn tại Hà Nội.

Bước đầu, đối tượng khai nhận do lên cơn, không có tiền mua ma túy nên đã nảy ý định thuê “xe ôm” để cướp tài sản.

Chiều 29-5, Giảng mang theo một chiếc kéo và gọi điện thoại cho anh N.Q.H thuê chở đi xã Trường Sinh, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang. Đến đoạn đường đê thuộc địa bàn xã Trường Sinh, Giảng bảo anh H. dừng xe để chờ người mang đồ ra. Lợi dụng lúc nạn nhân mất cảnh giác, Giảng đã rút kéo đâm liên tiếp khiến anh H. tử vong tại chỗ. Trước khi bỏ đi, hung thủ lục soát lấy đi điện thoại di động, ví và xe máy. Trên đường trốn chạy, đối tượng vứt bộ quần áo dính máu nạn nhân và chiếc kéo xuống sông để phi tang.

Đến địa phận TP. Việt Trì, Giảng bán chiếc xe máy với giá 2 triệu đồng để chi tiêu và mua ma túy sử dụng. Vụ án đang được điều tra mở rộng.