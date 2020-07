Kế hoạch gây án và hành trình trốn chạy của 2 kẻ dùng súng cướp ngân hàng BIDV Ngọc Khánh

Nổ súng uy hiếp nhân viên ngân hàng

Cụ thể, vào khoảng 9h58 ngày 27/7/2020, có 2 đối tượng đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang, mặc áo chống nắng đi từ cửa ngách tòa nhà 27 (mặt đường Nguyên Hồng) vào trong quầy giao dịch tầng 1 ngân hàng BIDV- chi nhánh Ngọc Khánh.

Công an quận Đống Đa thông tin chính thức vụ cướp ngân hàng BIDV

Tại đây, một đối tượng cầm súng (dạng col xoay tự chế hắn đạn thể thao) hô “cướp đây”, đối tượng còn lại cầm một bọc nilon màu đen hô "tất cả ngồi im”. Thời điểm trên, tại phòng giao dịch tầng 1 có 10 nhân viên ngân hàng và 1 chiến sỹ Cảnh sát bảo vệ được giao nhiệm vụ bảo vệ tại ngân hàng.

Khi phát hiện có đối tượng đe dọa cướp, chiến sỹ Công an đã lập tức tiến lại gần đối tượng cầm súng, thì tên này giơ súng bắn lên trần nhà 1 phát. Đối tượng còn lại vứt xuống đất 1 bọc nilon màu đen, đe dọa “Thuốc nổ đây, nếu hô tao cho nổ”. Sau đó, tên cầm súng đi vòng vào các quầy giao dịch của ngân hàng lấy tiền ném ra ngoài để cho đối tượng còn lại nhặt, nhét vào trong túi mang theo.

Hai đối tượng lên kế hoạch cướp táo tợn, nhưng đã bị bắt sau 36h gây án

Sau khi cướp tiền xong, các đối tượng bỏ chạy theo hướng cửa chính của phòng giao dịch ngân hàng mặt phố Nguyên Hồng. Quá trình tẩu thoát, các đối tượng đã khống chế, dùng súng đe dọa, cướp 1 xe máy Dream BKS 29-137X2 của anh Đào Văn Oanh (SN 1981; ở quận Hà Đông), khi anh Oanh đang chờ rút tiền tại cây ATM.

Lấy được xe, hai đối tượng bỏ chạy theo hướng Nguyên Hồng - Trúc Khê. Chiến sỹ Cranh sát bảo vệ ngân hàng điều khiển xe máy đuổi theo, nhưng đến gầm cầu ngã tư đường Láng - Trần Duy Hưng thì mất dấu các đối tượng.

Phối hợp đồng bộ, truy "nóng" nhóm cướp

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ Công an và Ban Giám đốc CATP Hà Nội, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và đặc biệt nhận được sự phối hợp, hỗ trợ của các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an quận Đống Đa đã khoanh được nghi can đầu tiên, là Phùng Hữu Mạnh (SN 1997, trú ở khu tập thể Trúc Khê, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội). Đúng 0h ngày 29-7, lực lượng Công an đã tiến hành bắt giữ Phùng Hữu Mạnh.

Tiếp tục điều tra mở rộng, đến khoảng 4h30 ngày 29-7, tại Lạch Tray, Hải Phòng, Công an Hà Nội phối hợp với Cục CSHS và đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an Hải Phòng, đã bắt được kẻ chủ mưu vụ cướp là đối tượng Hoàng Ngọc (SN 1978)

Tài liệu điều tra cơ quan Công an thu thập được và lời khai của các đối tượng xác định: Ngọc và Mạnh quen nhau từ năm 2018, do cùng "nghiện" game. Do chơi cờ bạc và nợ tiền nhiều người, Ngọc nảy ý định cướp ngân hàng BIDV tại tầng 1 tòa nhà nơi anh ta cư trú (27 phố Huỳnh Thúc Kháng).

Thực hiện tội phạm, Ngọc rủ Mạnh tham gia. Ngày 26-7, Ngọc nói với Mạnh ngày mai (tứcngày 27/7/2020) sẽ đi cướp ngân hàng, sau đó cả hai đến phố Trần Duy Hưng thuê nhà nghỉ. Tại đây, Ngọc cho Mạnh xem 1 khẩu súng ngắn màu bạc và 1 quả lựu đạn giả (Ngọc tự chế bằng cách quấn băng dính đen bên ngoài hộp phấn, kích thước khoảng 7x7cm).

Hai đối tượng thống nhất phân công Mạnh cầm "lựu đạn" đe dọa mọi người và uy hiếp người đi đường để cướp xe máy sau khi lấy được tiền, còn Ngọc sẽ nổ súng thị uy. Sau đó Ngọc mang súng và "lựu đạn" rời nhà nghỉ, để Mạnh ở lại, hẹn hôm sau gặp nhau.

Khoảng 7h ngày 27-7, Mạnh đi xe buýt đến gặp Ngọc tại khu vực gần chùa Thầy (huyện Quốc Oai). Hai tên thay quần áo, mặc cả áo chống nắng do Ngọc chuẩn bị sẵn, rồi lên xe buýt, đi về đường Nguyễn Chí Thanh. Xuống điểm dừng, cặp đôi đi bộ vào ngõ 97 Nguyễn Chí Thanh, ra phố Nguyên Hồng. Khi đến gần ngân hàng BIDV, chúng dừng lại đeo găng tay, khẩu trang và đeo kính. Quá trình này, Ngọc đưa cho Mạnh quả lựu đạn, rồi rảo bước đi trước.

Vào đến bộ phận giao dịch của ngân hàng, Ngọc rút súng bắn chỉ thiên, rồi chạy vào quầy lấy tiền ném ra cho Mạnh cất vào túi. Sau khi lấy được hơn 900 triệu đồng và cướp được chiếc máy, Mạnh điều khiển xe chở Ngọc tháo chạy theo hướng Nguyên Hồng, đi ra Trúc Khê, và đi về phía Láng - Hòa Lạc.

Đến khu vực đất trống trên tuyến đường này, hai tên cướp thay quần áo. Ngọc chia cho Mạnh một phần tiền, hẹn... 7 ngày sau sẽ đưa tiếp. Sau đó Mạnh đi ra bến xe buýt còn Ngọc điều khiển xe máy ra Đại lộ Thăng Long, vứt lại xe rồi đi bộ ra bến xe buýt gần đó, tìm cách tẩu thoát...