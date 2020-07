Kẻ gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe SH trong đêm sa lưới như thế nào?

ANTD.VN - Ngày 6-7, Công an quận Long Biên, TP Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Hiến (SN 1997, ở thôn Xuân Thủy, xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”…

Đối tượng Nguyễn Văn Hiến và tang vật trong một vụ án do Hiến và đồng bọn gây ra vào rạng sáng 1-7

Theo tài liệu của cơ quan Công an, thời gian gần đây, qua tổng hợp, theo dõi tình hình tội phạm hình sự trên địa bàn quận Long Biên xảy ra một số vụ trộm cắp tài sản. Trong đó, phần lớn là các vụ mất trộm xe máy Honda SH có giá trị cao.

Truy vết tội phạm

Trước tình hình trên, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Giám đốc CATP và Phòng Cảnh sát hình sự, Ban Chỉ huy Công an quận Long Biên đã tập trung chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp cùng các Đội nghiệp vụ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an các phường trên địa bàn tổ chức triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, xác minh, làm rõ.

Qua đánh giá phương thức thủ đoạn hoạt động và rà soát các đối tượng nghi vấn, Công an quận Long Biên đã xác định được nghi can là Nguyễn Văn Hiến.

Năm 2016, Hiến bị TAND huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh xử phạt 12 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”. Tiến hành áp dụng các biện pháp nghiệp vụ xác minh hoạt động của đối tượng, lực lượng chức năng xác định Hiến tiếp tục có biểu hiện hoạt động trộm cắp tài sản tại khu vực quận Long Biên...

Trong khi các lực lượng chức năng Công an quận Long Biên đang tập trung làm rõ nghi vấn hoạt động trộm cắp xe máy của Hiến thì 6h15 ngày 1-7-2020, Công an phường Sài Đồng tiếp nhận đơn trình báo của chị Hoàng Thị Bích (SN 1970, ở ngõ 533, phố Nguyễn Văn Linh, thuộc tổ 13, phường Sài Đồng) về việc gia đình bị kẻ gian cắt khóa cổng vào trong trộm cắp 2 chiếc xe máy (1 xe Honda SH màu đen, BKS: 29K1-795.85 và 1 xe máy Honda Lead màu vàng, BKS: 29K1533.37) để tại sân nhà.

Nhận thấy thủ đoạn phạm tội của đối tượng tương tự như thủ đoạn gây án của Nguyễn Văn Hiến, Công an quận Long Biên đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Sóc Sơn xác minh, truy bắt đối tượng Nguyễn Văn Hiến.

Đến 13h ngày 1-7-2020, tổ công tác của Công an quận Long Biên phối hợp cùng Công an xã Phù Lỗ, Công an huyện Sóc Sơn đã phát hiện bắt giữ được Nguyễn Văn Hiến khi đang mang chiếc xe máy Honda SH, BKS: 29K1-795.85 đi tiêu thụ cùng một đối tượng khác (hiện đã bỏ trốn).

Tại cơ quan Công an, quá trình đấu tranh, Nguyễn Văn Hiến khai nhận đã cùng cùng đối tượng Nguyễn Quốc Huy (đã bỏ trốn, hiện chưa rõ lai lịch) trộm cắp 2 chiếc xe máy nêu trên. Hiến và đồng bọn thường gây án vào ban đêm và khi lẻn được vào nhà bị hại thường phá ổ khóa rồi dắt xe ra ngoài để đối tượng đi cùng đẩy xe tẩu thoát.

Liên tiếp gây án

Đấu tranh mở rộng, Công an quận Long Biên đã làm rõ với thủ đoạn cắt phá khóa cổng, Nguyễn Văn Hiến đã tham gia cùng Nguyễn Văn Vinh (SN 1991, ở thôn Xuân Kỳ, xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn) thực hiện 4 vụ trộm cắp xe máy.

Điển hình, ngày 14-3-2019, Hiến cùng Vinh trộm cắp được chiếc xe máy Honda Lead, BKS: 29K1-727.46 và 1 xe máy Honda Vision, BKS: 29K1-751.50 tại số 63/96, tổ 8, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội.

Vụ thứ hai được các đối tượng thực hiện vào ngày 20-3-2019, Hiến cùng Vinh trộm cắp 1 xe máy Honda SH Mode, BKS: 29K1-577.86 và 1 xe máy Honda Dream, BKS: 33N6-4135 tại số 9, tổ 7, phường Đức Giang, quận Long Biên.

Ngoài hai vụ nêu trên, Nguyễn Văn Hiến và Nguyễn Văn Vình còn gây ra 2 vụ trộm cắp 2 xe máy SH khác trên địa bàn thôn 2, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm và phường Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội.

Trong đó, ngày 27-3-2019, Hiến cùng Vinh trộm cắp 1 xe máy Honda SH, BKS: 29K1-229.29 tại tổ 5, phường Giang Biên, quận Long Biên. Sau đó, Công an quận Long Biên đã bắt được Vinh và khởi tố trước pháp luật, còn Hiến chạy thoát.

Đến ngày 1-7-2020, Hiến đã cùng Nguyễn Quốc Huy trộm cắp 2 xe máy và bị Công an quận Long Biên bắt giữ.

Ngoài ra, Hiến còn khai nhận đã cùng Huy gây ra 1 vụ trộm cắp xe máy Honda SH vào tháng 5-2020, tại phường Giang Biên và một số vụ trộm cắp xe máy ở địa bàn quận Tây Hồ, huyện Gia Lâm.

Hiện Công an quận Long Biên đang tiếp tục điều tra xác minh mở rộng vụ án, tập trung truy bắt đối tượng Nguyễn Quang Huy và những đối tượng tượng liên quan khác đang bỏ trốn...