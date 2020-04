Kẻ có 2 tiền án đột nhập vào nhà văn hóa trộm cắp tài sản

Trước đó, ngày 18-4, Công an huyện Lạng Giang nhận được tin báo về việc kẻ gian đột nhập vào nhà văn hóa thôn Dĩnh Lục 1, trộm cắp tài sản gồm bộ loa âm ly và máy bơm nước.

Đối tượng Tuấn

Ngay sau đó, Công an huyện Lạng Giang phối hợp với Công an TP Bắc Giang điều tra, xác minh và làm rõ Nguyễn Anh Tuấn gây ra vụ trộm cắp trên. Tại cơ quan Công an, Nguyễn Anh Tuấn khai do không có việc làm, sống lang thang nên nảy sinh ý định trộm cắp lấy tiều chi tiêu.

Theo hồ sơ, Nguyễn Anh Tuấn nghiện ma túy, có 2 tiền án về tội danh liên quan đến ma túy.