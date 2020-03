Kẻ chuyên đập cửa kính xe ô tô trộm tài sản sa lưới

ANTD.VN -Là kẻ nghiện, để có tiền ăn tiêu, Long thường lợi dụng những hôm trời mưa to để đập kính các xe ô tô dừng đỗ bên đường và lấy đi những tài sản có giá trị.

Ngày 11-3, Công an TP. Vinh, Nghệ An đã tổ chức thực nghiệm điều tra vụ án trộm cắp tài sản do đối tượng Vương Văn Long (30 tuổi) trú xã Hưng Lộc, TP, Vinh gây ra.



Theo đó, trong thời gian qua, công an TP. Vinh nhận được nhiều đơn trình báo của người dân về việc họ dừng đỗ xe ngoài đường thì bị kẻ gian đập phá kính lấy hết tài sản bên trong.

Qua theo dõi, cơ quan công an xác định Vương Văn Long chính là kẻ đã gây ra các vụ đập cửa kính xe này. Ngày 4-3-2020, cơ quan công an bắt giữ Long tại một khách sạn trên địa bàn TP. Vinh.

Vương Văn Long trong buổi thực nghiệm lại hiện trường gây ra hàng loạt vụ đập kính xe

Tại cơ quan công an, Long khai nhận từ tháng 2-2020 đến khi bị bắt gã đã thực hiện 5 vụ đập kính xe. Số tài sản mà Long lấy được là 9,8 triệu đồng, 1.500 USD và 1.583.000 kíp Lào.

Để thực hiện trót lọt các phi vụ của mình, Long nhắm đến các đối tượng là gia đình khá giả thường để xe ô tô ngoài đường. Long thường chọn khung 2h hoặc 3h sáng vào những hôm mưa to rồi dùng búa, gạch đập vỡ cửa kính xe ô tô, lục lọi lấy tài sản có bên trong.

Được biết, Long là đối tượng nghiện ma túy lâu năm. Năm 2016, Long bị kết án 5 năm tù vì thực hiện 18 vụ đập cửa kính ô tô trộm tài sản. Ra tù chưa được bao lâu, Long lại tiếp tục bập vào ma túy.

Cơ quan công an đang tiếp tục hoàn tất điều tra về vụ việc.