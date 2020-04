Hy hữu bố "cuỗm" đồ do con trai và bạn trộm cắp

ANTD.VN - Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội vừa làm rõ một vụ trộm hy hữu, bố đẻ lấy đồ do con trai và bạn đi trộm cắp được, mang bán lấy tiền tiêu xài.

Ngày 9-4, Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thắng (SN 2003, trú tại xã Lại Thượng, huyện Thạch Thất), Kiều Duy Hiếu (SN 2003) và Kiều Văn Thắng (SN 1978) cùng trú tại xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Kiều Văn Thắng và Kiều Duy Thắng có quan hệ cha con.

Các đối tượng bị bắt giữ

Trước đó, ngày 22-2, Công an xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất nhận được đơn trình báo của anh H (ở huyện Thạch Thất, Hà Nội) về việc bị kẻ gian đột nhập khu nhà xưởng lấy trộm tài sản. Công an xã Cần Kiệm đã phối hợp với Đội nghiệp vụ Công an huyện Thạch Thất tiến hành xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.

Qúa trình điều tra, cơ quan công an đã xác định khoảng 1h ngày 22-2, bộ đôi Hiếu và Thắng điều khiển xe máy Honda Wave màu đỏ, đi dọc các tuyến đường "tăm tia" ai sơ hở để trộm cắp tài sản.

Khi đi đến xưởng sản xuất nội thất của anh H (ở thôn Yên Lạc 1, xã Cần Kiệm), các đối tượng phát hiện không có người trông giữ, đã đột nhập vào bên trong để trộm cắp tài sản.

Nhóm này phân chia nhiệm vụ cụ thể cho Hiếu chờ ở bên ngoài cảnh giới, còn Thắng trèo vào trong sân dùng búa đập vỡ ô kính gần cửa văn phòng, chui vào bên trong lục lọi lấy đồ. Sau đó, các đối tượng đã lấy trộm được 1 túi xách, 1 máy tính xách tay nhãn hiệu HP và một số tài sản khác...

Trộm được tài sản, hai đối tượng mang về cất giấu tại phòng ngủ của Hiếu. Sau đó, bố của Hiếu là Kiều Văn Thắng đã "cuỗm" toàn bộ số tài sản mà con trai và bạn vừa trộm cắp được, mang đi bán cho một chủ cửa hàng máy tính ở xã Đại Đồng để lấy 1,5 triệu đồng.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ nêu trên, Công an huyện Thạch Thất đã bắt giữ các đối tượng trong vụ án, lập hồ sơ để xử lý.