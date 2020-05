Xe cứu thương đưa chị T vợ Tô Văn Dũng đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, người phụ nữ này đã tử vong Hiện trường vụ án

Rất đông người dân hiếu kỳ đã tụ tập tại hiện trường vụ án

Vết máu vương vãi tại hiện trường Đối tượng Tô Văn Dũng viết tường trình tại cơ quan công an Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên lấy lời khai ban đầu đối tượng Tô Văn Dũng Hung khí đối tượng Tô Văn Dũng sử dụng để đâm chém người vợ của mình

Xe cứu thương đưa chị T vợ Tô Văn Dũng đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, người phụ nữ này đã tử vong Hiện trường vụ án

Rất đông người dân hiếu kỳ đã tụ tập tại hiện trường vụ án

Vết máu vương vãi tại hiện trường Đối tượng Tô Văn Dũng viết tường trình tại cơ quan công an Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên lấy lời khai ban đầu đối tượng Tô Văn Dũng Hung khí đối tượng Tô Văn Dũng sử dụng để đâm chém người vợ của mình