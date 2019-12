Hốt trọn ‘ổ’ truy nã toàn người Trung Quốc

ANTD.VN - Ập vào 2 ngôi nhà trên địa bàn, Công an thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh xác định có 15 đối tượng, và tất cả đều đang bị Công an Trung Quốc truy nã về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 24-12, Công an TP Móng Cái cho biết, đơn vị phối hợp với các lực lượng chức năng đã bàn giao cho Công an Trung Quốc 15 đối tượng nằm trong 2 chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị truy nã và mới “dạt” sang Việt Nam.

Công an TP. Móng Cái bàn giao đối tượng truy nã cho nhà chức trách Trung Quốc

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an TP. Móng Cái phát hiện nhóm 11 đối tượng quốc tịch người Trung Quốc thuê nhà trên địa bàn, có biểu hiện nghi vấn sử dụng công nghệ cao để hoạt động phạm tội. Một mặt xác lập chuyên án đấu tranh, Công an TP. Móng Cái đã trao đổi, đề nghị Cục Công an TP. Đông Hưng (Trung Quốc) xác minh nhân thân lai lịch của các đối tượng.

Hồi âm từ nhà chức trách Trung Quốc cho thấy, 11 đối tượng đều trú tại tỉnh Phúc Kiến, và liên quan đến đường dây hoạt động phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đang bị truy nã.

Căn cứ các tài liệu thu thập, ngày 21-12, Công an TP Móng Cái đã đồng loạt kiểm tra 1 ngôi nhà trên đường Hùng Vương, phường Ka Long và 1 ngôi nhà ở ngay quốc lộ 18A, khu 7, phường Hải Yên, phát hiện, bắt giữ tổng cộng 15 đối tượng, trong đó có 11 đối tượng đang bị truy nã và 4 đối tượng liên quan, cùng trú tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.

Qua kiểm tra, khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ 34 điện thoại di động, 9 bộ máy vi tính, là thiết bị được các đối tượng khai nhận dùng vào việc lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của người Trung Quốc và sử dụng tài khoản “Xin Pu Jing” để đánh bạc qua mạng với người Trung Quốc.

Đáng chú ý, qua trao đổi với Cục Công an TP. Đông Hưng, được biết 4 đối tượng trong nhóm 15 người bị phát hiện tại 2 ngôi nhà ở Móng Cái, cũng đang bị truy nã về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.