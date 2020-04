'Hốt'' ổ nhóm tàng trữ ma túy có súng, Công an xã của Hà Nội được lãnh đạo Bộ Công an biểu dương

ANTD.VN - Lãnh đạo Bộ Công an ngày 27-4 đã có Quyết định khen thưởng Công an xã Nguyên Khê (thuộc Công an huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội) và 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo đó, cùng với Công an xã Nguyên Khê, 5 cá nhân được lãnh đạo Bộ Công an biểu dương, khen thưởng gồm: Thiếu tá Ngô Văn Dũng, Trưởng Công an xã Nguyên Khê; Thượng úy Lê Văn Phương, cán bộ Công an xã Nguyên Khê; Thiếu úy Dương Văn Đức Toản, cán bộ Công an xã Nguyên Khê; Thượng úy Lưu Xuân Quyền, cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Đông Anh; Thượng úy Lê Minh Đức, cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Đông Anh.

Đối tượng Huỳnh và tang vật vụ án

Trước đó, như Báo ANTĐ thông tin, ngày 15-4, trong quá trình làm nhiệm vụ kiểm soát và kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, Công an xã Nguyên Khê phối hợp với lực lượng CSĐT tội phạm ma túy CAH Đông Anh đã phát hiện nghi vấn đối với Phạm Văn Huỳnh (SN 1971, ở xóm 1, thôn Nguyên Khê, xã Nguyên Khê), khi người này điều khiển xe máy đến nhà một đối tượng ở xóm 4, thôn Nguyên Khê, tên là Vũ Mạnh Hà.

Quá trình kiểm tra nhà đối tượng Hà, lực lượng Công an thu 1 khẩu súng tự chế (nghi là vũ khí quân dụng), bên trong ổ tiếp đạn có 4 viên đạn.

Tại tầng 3 ngôi nhà, lực lượng công an phát hiện Huỳnh đang ngồi trên giường, cầm 1 tập tiền và chiếc ví. Vừa thấy bóng dáng “người lạ”, Huỳnh lập tức vứt chiếc ví, bên trong có nhiều túi đựng tinh thể màu trắng, được giám định là ma túy tổng hợp và 21 triệu đồng. Khám xét trong nhà, CAH Đông Anh phát hiện, thu giữ 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy tự chế gồm 1 chai nhựa chứa nước và một số đoạn ống hút...

Theo giám định sơ bộ của Phòng kỹ thuật hình sự - CATP Hà Nội, tổng số ma túy Methamphetamine thu giữ được trong vụ này là 222,176 gam và ma túy Ketamine là 0,348 gam.

Cơ quan điều tra cũng xác định Huỳnh đã có 2 tiền án Trộm cắp tài sản và Tàng trữ trái phép chất ma túy. CQĐT CAH Đông Anh đang củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý các đối tượng liên quan khác trong vụ việc về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí…

Được biết, Công an xã Nguyên Khê là một trong những đơn vị cấp cơ sở đầu tiên đã "ghi điểm'' ngay khi Công an TP. Hà Nội mở đợt cao điểm đảm bảo ANTT, phòng chống tội phạm, tệ nạn trong "mùa" dịch Covid-19.