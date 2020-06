Hợp tác bán 1,7 kg ma túy, hai người lĩnh án

ANTD.VN -Vừa ra tù, nhớ đến số ma túy mình chôn ở góc vườn, Thức lấy mang về nhà và nhờ Chín tìm mối bán. Tuy nhiên, khi hai người đang tiến hành giao dịch thì bị công an ập đến bắt quả tang.

Ngày 18-6, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên hình sự sơ thẩm xét xử Võ Trọng Thức (49 tuổi) trú xã Hưng Xá, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An, và Trần Văn Chín (46 tuổi) trú xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ, Nghệ An, về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.



Theo đó, năm 2004, Thức bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Năm 2017, sau thời gian thi hành án, Thức được mãn hạn tù. Vừa ra tù, nhớ đến số ma túy mình mua và cất dấu ở trang trại trước thời điểm bị bắt, Thức đào lên và đưa về nhà cất để tìm người bán.

Thức và Chín trong phiên xét xử

Cuối năm 2019, Thức gặp Chín ở trung tâm cai nghiện nên đã nhờ người này tìm mối bán số ma túy trên với lời hứa nếu bán được sẽ cho ít tiền tiêu xài. Tối ngày 25-12, một người khách gọi điện đến cho Chín hỏi mua ma túy.

Theo hẹn, 22h cùng ngày, Chín và Thức đang giao dịch mua bán ma túy cho khách thì công an bắt giữ cùng với tang vật là hơn 1,7 kg ma túy. Trong phiên xét xử, cả hai thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Võ Trọng Thức 20 năm tù, Trần Văn Chín 15 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.