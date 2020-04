Hơn 10 tiếng đồng hồ truy tung tích kẻ 11 năm trốn truy nã tội giết người

ANTD.VN - Trong vòng hơn 10 tiếng đồng hồ kể từ khi nhận được đề nghị phối hợp của Công an Nghệ An, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội, đã truy xét, bắt giữ thành công đối tượng 11 năm trốn Quyết định truy nã về tội giết người.

Đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ trong quá trình triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm phòng chống dịch bệnh Covid-19 đang được Công an thành phố Hà Nội chỉ đạo, những ngày trung tuần tháng 4-2020, đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Xuân nắm bắt nghi vấn về một đối tượng trốn truy nã, thường xuất hiện trên địa bàn. “Theo nguồn tin trinh sát, tên này có biểu hiện hoạt động liên quan đến tín dụng đen. Song, ấn tượng hơn cả là ngoại hình cao trên 1,8 mét, nặng hơn 100 kg và xăm trổ đầy mình”, Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn, đội phó đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Xuân nhớ lại. Tuy nhiên điều khó khăn là không ai biết chính xác nơi ở của đối tượng; thậm chí, hành vi phạm tội của tên này thế nào cũng là ẩn số.

Đối tượng Hoàng Văn Trung trốn quyết định truy nã từ năm 2009

Quá trình tăng cường trinh sát rà soát, ngày 22-4, Công an quận Thanh Xuân nhận được đề nghị phối hợp “khẩn” của Công an Nghệ An: truy bắt Hoàng Văn Trung (SN 1983, HKTT xóm 3, xã Nghi Ân, TP Vinh, Nghệ An), kẻ suốt 11 năm qua lẩn trốn truy nã về tội danh Giết người.

Theo hồ sơ, năm 2009, do có mâu thuẫn với anh T.Q.V (trú ở xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc, Nghệ An), đối tượng Thạch Quang Thái (trú tại xã Nghi Ân, TP Vinh) đã bàn với 6 đối tượng khác trong đó có Hoàng Văn Trung để "xử" anh V.

Khoảng 13h ngày 21-7-2009, biết anh V. đang uống bia tại nhà một người bạn ở xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc, nhóm đối tượng đã mang theo hung khí kéo đến. Hai bên giằng co, và Hoàng Văn Trung cùng một đối tượng khác đã dùng dao chém 2 người phía đối thủ. Hậu quả anh V. chết trên đường đi cấp cứu, người còn lại bị thương.

Gây án xong, các đối tượng lần lượt bị bắt và ra đầu thú, riêng Hoàng Văn Trung bỏ trốn. Ngày 27-7-2009, Công an Nghệ An đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Hoàng Văn Trung về hành vi giết người.

Suốt quãng thời gian qua, Hoàng Văn Trung gần như biệt vô âm tín mọi tung tích, ngay cả với người thân ở quê nhà. Quãng mấy năm trước, một tổ công tác Công an Nghệ An đã vào TP. HCM để “săn” dấu vết kẻ trốn truy nã, nhưng không thu được kết quả...

Trở lại diễn biến ngày 22-4; sau cuộc hội ý chớp nhoáng tại trụ sở Công an quận Thanh Xuân, Ban chỉ huy Công an quận đã phân công, chỉ đạo các tổ công tác của Công an quận khẩn trương phối hợp cùng Công an Nghệ An, xác minh tung tích Hoàng Văn Trung, từ trang facebook của người thân đối tượng. Đây cũng chính là kẻ mà trinh sát hình sự Công an quận Thanh Xuân đưa vào diện nghi vấn từ nhiều ngày nay.

Thanh Xuân, Bắc – Nam Từ Liêm, Hà Đông, Thanh Trì…sau nhiều tiếng đồng hồ tung quân rà soát các quận, huyện giáp ranh, lực lượng Công an mới khoanh được nơi lẩn trốn của Hoàng Văn Trung tại quận Hoàng Mai. Và phải sau gần 2 tiếng đồng hồ phối hợp với Công an cơ sở, địa chỉ chính xác của kẻ trốn truy nã mới rà tìm được. Trên cơ sở nắm bắt nhanh quy luật sinh hoạt, di biến động của đối tượng này, khoảng 17h30, tổ công tác Công an quận Thanh Xuân và Công an Nghệ An, hơn 10 cán bộ, chiến sỹ, đã áp sát, quật ngã Hoàng Văn Trung, khi đối tượng đang…mướt mải mồi hôi tập thể dục.

Ra sức chối cãi, thanh minh, nhưng cuối cùng, Hoàng Văn Trung đã phải ngoan ngoãn nhận tội, khi quyết định truy nã và bức ảnh năm nào của anh ta được trưng ra. Đối tượng trốn truy nã ngay sau đó đã được bàn giao về Công an Nghệ An, để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử.