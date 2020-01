Hơn 10 ngày đêm truy lùng kẻ sát hại chủ đầm rươi ở Hải Phòng

07:05 14/01/2020 0 M.M

ANTD.VN - Khoảng 23h ngày 12-1, sau gần 15 ngày khẩn trương điều tra, truy xét, lực lượng Công an đã bắt giữ đối tượng gây ra vụ sát hại chủ đầm rươi ở thôn Câu Thượng, xã Quang Hưng, huyện An Lão, là Nguyễn Thành Chung (SN 1986, trú ở thôn Quán Trang, xã Bát Trang, huyện An Lão, Hải Phòng).