Học công thức trên mạng, tự sản xuất nước rửa tay khô

17:23 10/02/2020 0 Trường Văn

ANTD.VN - Như An ninh Thủ đô đã đưa tin, ngày 8-2, Phòng An ninh kinh tế CATP Hà Nội phối hợp với Đội QLTT số 26, Cục QLTT Hà Nội và Công an xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, bất ngờ kiểm tra một cơ sở sản xuất, kinh doanh nước rửa tay tại Chung cư viện 103, xã Tân Triều...