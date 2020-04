‘Hồ sơ đen’ của người đàn bà cầm đầu đường dây làm giả bệnh án tâm thần, trốn truy nã

Như ANTĐ thông tin, rạng sáng 25-3-2020, tổ công tác đội Điều tra tổng hợp Công an quận Đống Đa cùng Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đã bắt giữ thành công Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1979, trú tại khu đô thị Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), khi đối tượng trốn quyết định truy nã này đang tá túc tại một khách sạn hạng sang trên địa bàn quận Cầu Giấy.

Quyết định truy nã đối tượng Nguyễn Thị Mai Anh

Theo hồ sơ của CQĐT, nhiều năm trước, Nguyễn Thị Mai Anh là một trong những đối tượng cầm đầu đường dây làm giả các loại giấy tờ giao dịch bất động sản; và đường dây này đã chiếm đoạt của nhiều bị hại số tiền lên đến 30 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi đồng phạm lần lượt phải ra trước vành móng ngựa thì “bà trùm” lại ung dung “điều trị” tại bệnh viện tâm thần. Thời gian này, nữ quái tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội.

Cho đến tháng 2-2020, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã thu thập đủ tài liệu chứng cứ để xác định hành vi lừa đảo của Nguyễn Thị Mai Anh. Theo đó, từ năm 2018 đến tháng 6-2019, người đàn bà này đã thuê một số đối tượng làm giả các kết luận giám định tâm thần, biên bản pháp y tâm thần, các công văn, giấy tờ của Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Bệnh viện Tâm thần Trung ương, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa... Từ đó, lập hồ sơ giả bệnh án tâm thần của một số phạm nhân, đối tượng có tiền án, tiền sự nhằm giúp các đối tượng này trốn sự trừng phạt của pháp luật.

Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Mai Anh về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”; “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 17/2, CQĐT Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Thị Mai Anh về tội danh nêu trên.

Nữ quái" Mai Anh thời điểm mới bị bắt theo quyết định truy nã

Hành vi phạm tội mới và bị truy nã lần này thực chất là sự nối dài chuỗi phạm tội của người đàn bà 40 tuổi này. Cụ thể, “nữ quái” đã thuê người làm giả 11 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, 8 hợp đồng góp vốn đầu tư bất động sản tại dự án ở Hà Nội; 1 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Văn phòng công chứng.

Ngoài ra, đối tượng này và đồng bọn còn làm giả 40 đăng ký xe ôtô, đồng thời tạo dựng các hợp đồng mua bán ôtô khống với mục đích để thế chấp nhằm đảm bảo các khoản vay của các cá nhân và ngân hàng, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trợ giúp đắc lực cho Mai Anh là các đối tượng Đỗ Thành Trung (trú tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân); Trần Ngọc Lệ (trú tại huyện Ba Vì, Hà Nội - là Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư thương mại A&T); Phùng Quốc Tú (trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); và Lê Anh Tuấn (Giám đốc Công ty cổ phần T76). Bốn đối tượng này đã bị cơ quan chức năng xử lý về về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Liên quan đến đường dây này còn có 2 cán bộ thuộc 2 ngân hàng là Đỗ Đình Hòa và Vũ Lê Trung; hiện đã bị xử lý về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong các hoạt động tổ chức tín dụng”.

Thực hiện tội phạm, Mai Anh cùng đồng bọn đã thuê người làm giả 3 bộ hợp đồng góp vốn gắn với phiếu thu tiền 3 căn hộ tương ứng tại dự án ở quận Thanh Xuân, Hà Nội; thể hiện Mai Anh là chủ nhân của 3 căn hộ chung cư.

Sau đó, Mai Anh cùng Đỗ Thành Trung mang đến thế chấp cho một phụ nữ để vay 2,7 tỷ đồng. Ngoài ra, đối tượng này cùng đồng bọn còn làm giả 12 giấy đăng ký ôtô mang tên Đỗ Thành Trung, rồi lập hợp đồng mua bán tài sản giả tạo để vay và chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng của nhiều ngân hàng.

Cơ quan tố tụng xác định, Đỗ Thành Trung đã giúp sức cho Mai Anh chiếm đoạt số tiền 11,1 tỷ đồng; Trần Ngọc Lệ phải chịu trách nhiệm về số tiền 9,4 tỷ đồng; Phùng Quốc Tú giúp sức lừa đảo 5,3 tỷ đồng và Lê Anh Tuấn tiếp tay cho “siêu lừa” tương ứng số tiền 2,8 tỷ đồng.

Quá trình triệt phá ổ nhóm lừa đảo do Nguyễn Thị Mai Anh cầm đầu, CQĐT đã thu giữ 40 đăng ký xe ôtô giả tại các ngân hàng, 2 đăng ký xe ôtô giả do nạn nhân giao nộp và 11 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà giả, 3 giấy chứng minh nhân dân của Lê Anh Tuấn, Phùng Quốc Tú và Đỗ Thành Trung.

Với việc bắt giữ Nguyễn Thị Mai Anh, tình hình “bệnh lý” của người đàn bà chuyên “nghề” sản xuất, sử dụng giấy tờ giả để thực hiện tội phạm, đang và sẽ được CQĐT Công an TP. Hà Nội làm sáng tỏ.