Hiệp đồng tác chiến bắt tại trận hàng chục "cát tặc" giữa sông Hồng

ANTD.VN - Chọn đúng đêm mùa hạ khi đất trời nổi giông gió sau nhiều ngày nắng cháy da khô hạn, hàng trăm CBCS thuộc các phòng CSHS, CSGT, Trung đoàn CSCĐ do Phòng CSHS, CATP Hà Nội chủ trì đã đồng loạt ập tới bắt quả tang, khống chế, bắt giữ thành công, an toàn, hàng chục đối tượng, phương tiện khai thác cát trái phép trên sông Hồng.

Từ khá lâu mới lại thấy lực lượng "đánh bộ" như CSHS, CSCĐ “hạ thủy” và điều đó cho thấy tinh thần chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội đối với nạn khai thác cát trái phép trên các tuyến sông.

Sự chủ động trong công tác phối hợp, trinh sát, lập án, triển khai đánh án từ đơn vị chủ trì là Phòng CSHS đến sự tham gia phối hợp hiệu quả của Trung đoàn CSCĐ, Phòng CSGT, CATP Hà Nội, đã làm cho các đối tượng khai thác cát trái phép kinh hồn bạt vía. Dòng sông Hồng quặn đau, đỏ lừ vì nạn khai thác cát phần nào trở nên trong trẻo, hiền hòa hơn.

Cuộc “đột kích” trong đêm

Bắt đầu từ chập tối 25-5, trời Hà Nội chuyển mây đen vần vũ, báo hiệu một trận mưa lớn kéo dài. Quả không nằm ngoài dự đoán, ngay sau đó, mưa lớn như trút nước trên diện rộng. Đường phố Thủ đô trong giờ cao điểm tấp nập là vậy, nhưng thưa vắng người tham gia giao thông.

Trên dòng sông Hồng bao quanh thành phố, nước mưa, gió lớn như những mũi tên phi thẳng xuống phía dưới, khiến cho mặt sông tối đen như mực, gào lên ầm ào dữ dội. Không có bất cứ một tàu, thuyền nào dám đi lại trên sông trong điều kiện thời tiết như vậy.

15 phương tiện khai thác, vận chuyển mua bán cát trái phép đã bị Phòng CSHS chủ công cùng với Trung đoàn CSCĐ, Phòng CSGT lên kế hoạch bắt giữ chỉ trong 1 đêm

Nhưng ở đâu đó trên dòng sông Hồng, lẫn vào mưa gió, những chiếc tàu sắt với trọng tải lên tới cả nghìn tấn đang lặng lẽ thả neo. Hệ thống máy hút với công suất cực lớn được lắp đặt trên tàu, cùng với những ống hút khổng lồ như vòi bạch tuộc cắm thẳng xuống dòng sông để hút cạn kiện sinh khí của con sông.

Dòng sông quằn quại đau đớn khi không biết cơ man nào là cát bị hút lên khoang thuyền. Tiếng máy nổ bị mưa gió át đi, và nếu đứng ở trên đê thuộc phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm nhìn xuống, chẳng thể nào phát hiện được 3 chiếc tàu khủng này đang thi nhau băm nát sông Hồng.

Trong khi các đối tượng khai thác cát trái phép đang hả hê với những khối cát vàng, cát đen được máy hút lên khoang thuyền, chắc mẩm trong bụng về một chuyến đi “ăn hàng” đầy lời lãi, thì ở cách đó vài km, tổ công tác của Phòng CSHS có sự tham gia của Phòng CSGT, Trung đoàn CSCĐ lặng lẽ di chuyển thuyền tiếp cận dần vào mục tiêu. Khi khoảng cách giữa chiếc xuống đặc chủng với 3 chiếc tàu khai thác cát trái phép chỉ còn tính bằng mét, Đại tá Nguyễn Bình, Trưởng Phòng CSHS, CATP Hà Nội ra mệnh lệnh đanh gọn: “Tung lưới, bắt an toàn”.

Những ánh đèn pha với công suất lớn đồng loạt bật sáng, chiếu thẳng vào 3 chiếc tàu đang khai thác cát trái phép giữa dòng sông. 4 thuyền viên, người điều khiển phương tiện và những người làm thuê trên các con tàu khai thác cát trái phép này sau vài phút sững sờ, đứng bất động đã định có những hành vi phản kháng. Tuy nhiên, nhanh như cắt, động tác dứt khoát, thuần thục như diễn tập, tất cả CBCS đã khống chế các đối tượng. Toàn bộ số phương tiện và những người vi phạm đã bị đưa về nơi tạm giữ.

Những chiếc xuồng đặc chủng và thuyền cá được Phòng CSHS và Trung đoàn CSCĐ, Phòng CSGT ngụy trang nhanh chóng áp sát các tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng

Chỉ khoảng 1h sau, cũng trên tuyến sông Hồng đi qua địa bàn xã Võng La, huyện Đông Anh, tổ công tác thứ 2 của Phòng CSHS có sự tham gia của CSCĐ, CSGT..., cũng rẽ sóng sông Hồng ập đến bắt tại trận 3 đối tượng trên chiếc tàu HN -0098 đang có hành vi khai thác cát trái phép.

Qua kiểm tra, những người trên tàu không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc phương tiện, chứng chỉ chuyên môn, giấy phép khai thác cát. Hàng trăm m3 cát vừa được moi lên từ đáy sông Hồng vẫn còn “nóng hổi”.

10 phút sau, cũng vẫn trên sông Hồng đoạn qua địa bàn phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm, một tổ công tác của Phòng CSHS và Trung đoàn CSCĐ, Phòng CSGT đã ập tới bắt quả tang 2 tàu đang khai thác cát. 6 đối tượng trên 2 chiếc tàu có tổng trọng tải lên tới cả nghìn tấn cũng không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào liên quan đến giấy phép khai thác cát, bằng cấp, chuyên môn, phương tiện...



Khống chế nhanh, an toàn tuyệt đối

Trong khi 6 đối tượng, 2 tàu khai thác cát trái phép này được tổ công tác đưa về nơi tạm giữ thì cùng lúc này, tại sông Hồng đoạn đi qua địa bàn phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, lực lượng chức năng đã bắt quả tang tàu VR-08000212 đang khai thác cát trái phép lên 2 khoang chứa hàng. Con tàu với trọng tải lên tới gần 1.000 tấn với 3 đối tượng cũng nhanh chóng được đưa về nơi tạm giữ, đảm bảo an toàn, phục vụ cho công tác điều tra, lập hồ sơ xử lý.

Phương án kỹ càng, chặt chẽ cùng hành động "xuất quỷ nhập thần" của lực lượng đánh án đã nhanh chóng khống chế toàn bộ các thuyền viên, đối tượng trên 15 con tàu khai thác cát trái phép

Cách đó chỉ hơn 1 km đường đê, tàu VR-16044105 với trọng tải 646 tấn có 363 sức ngựa công suất máy cũng đã bị chiếc “thòng lọng” khổng lồ của tổ công tác Phòng CSHS lôi vào vị trí tập kết. 4 đối tượng đang có hành vi khai thác cát trái phép trên sông Hồng cũng nhanh chóng bị lực lượng CSHS, CSCĐ, CSGT khống chế.

Cũng ở vị trí sông Hồng đi qua địa bàn phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, chiếc tàu 300 tấn đang bơm cát từ khoang chứa hàng lên bãi vật liệu xây dựng Mạnh Nga, có dấu hiệu vi phạm TTATGT đường thủy nội địa. Ngoài thuyền viên là Nguyễn Đình Đại, trên tàu còn có một đối tượng khác nhưng đã không chấp hành yêu cầu kiểm tra của tổ công tác, bỏ đi.

Những chiếc tàu được trang bị hệ thống hút cát công suất lớn

Ngoài 6 vụ bắt giữ 11 tàu, thuyền khai thác cát trái phép nêu trên, cũng trong đêm và rạng sáng ngày 26-6, Phòng CSHS cùng với Trung đoàn CSCĐ, Phòng CSGT còn bắt quả tang 4 tàu, thuyền khai thác cát trái phép tại sông Hồng trên địa bàn các phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm và xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, Hà Nội. Cũng giống như những phương tiện và các đối tượng bị phát hiện, bắt giữ trước đó ít giờ, tất cả số thuyền viên, lái tàu trên những phương tiện thủy này đều không xuất trình được các giấy tờ có liên quan.

Chỉ trong một đêm mưa, có 15 phương tiện thủy khai thác, mua bán cát trái phép hoạt động trên sông Hồng đã bị Phòng CSHS và lực lượng CSCĐ, CSGT phát hiện, bắt quả tang.

Nói về chiến công này, chỉ huy Phòng CSHS cho biết: Đây là thành quả của những ngày dài các trinh sát “nếm mật nằm gai” điều tra cơ bản, thu thập tài liệu, thông tin. Những ngày trước đó, thời tiết nắng nóng, không có mưa nên các đối tượng đã không dám lộ diện để hoạt động.

Phút nghỉ ngơi hiếm hoi trên những con tàu vi phạm của lực lượng CSHS và Trung đoàn CSCĐ sau một đêm đánh án trên sông

Khi những đợt nắng nóng kỷ lục lên đến đỉnh điểm và đón nhận thông tin thời tiết sẽ chuyển sang mưa lốc lớn, các đối tượng này lợi dụng sự biến động của thời tiết để hoạt động. “Đón lõng” mục đích, âm mưu, phương thức hoạt động của các đối tượng, Ban chỉ huy Phòng CSHS đã báo cáo Ban Giám đốc CATP Hà Nội xác lập kế hoạch đấu tranh, bắt quả tang các đối tượng vi phạm.

Yêu cầu mà Ban Giám đốc cũng như chỉ huy Phòng CSHS đặt ra với lực lượng tham gia chuyên án, đó là phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho chính lực lượng tham gia bắt, đối tượng được bắt giữ và tàu, thuyền trên sông. Thời tiết mưa to gió lớn như là tấm lá chắn tự nhiên an toàn nhất cho những đối tượng vi phạm, bởi chúng có thể dễ dàng tẩu tán tang vật, bỏ chạy, thậm chí chống đối, gây thương tích... cho lực lượng tham gia truy bắt.

Chính vì lẽ đó, Ban chỉ huy Phòng CSHS cũng như Phòng CSGT, Trung đoàn CSCĐ đều trực tiếp có mặt tại các địa điểm, được xem là nơi những đối tượng cát tặc lộ diện, khai thác, để chỉ huy CBCS đánh án hiệu quả, an toàn tuyệt đối.

Lực lượng CSGT tiến hành ghi biên bản, đấu tranh với các chủ tàu, thuyền khai thác cát trái phép trong đêm

Trong sáng 26-5, có mặt tại khu vực đê Chèm, thuộc địa bàn quận Bắc Từ Liêm, PV ghi nhận những con tàu khai thác cát nặng hàng chục nghìn tấn đang nối đuôi nhau dọc dài dưới mép sông Hồng. Những CBCS của các đơn vị như Phòng CSHS, CSGT, Trung đoàn CSCĐ... sau một đêm "vật lộn" với mưa gió quần áo còn chưa kịp khô, đôi mắt thâm quầng vì nhiều đêm thiếu ngủ, vẫn lặng lẽ, nhanh gọn ghi chép, lập hồ sơ, thủ tục đối với những đối tượng vi phạm. Công tác phân loại đối tượng, phương tiện cũng như đo đạc... xác định khối lượng cát bị các đối tượng moi lên từ dưới sông Hồng được CBCS tập trung triển khai, hoàn thành.

Chỉ sau một đêm, dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, lực lượng CSHS, Trung đoàn CSCĐ Thủ đô có sự tham gia của Phòng CSGT đã "thủy chiến" thành công, an toàn. Hàng chục đối tượng cùng tàu khai thác cát trái phép bị khống chế, bắt giữ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.