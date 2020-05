Hiệp đồng giăng "lưới thép", bắt đối tượng dùng súng cướp ngân hàng tại Sóc Sơn

Ngày 29-4 vừa qua, Trung tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an đã dự hội nghị và trao quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn Thủ đô

Buổi sáng chủ nhật, 26-4, khi có cơ hội tham gia cùng tổ công tác phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội lên Vĩnh Phúc để rà tìm khẩu súng mà Trần Hữu Trung (đối tượng cướp ngân hàng) cất giấu, PV ANTĐ cảm nhận được sự hốt hoảng, run sợ của kẻ phạm tội. Bởi liên tục 6 ngày đêm kể từ khi thực hiện tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, hầu như không giây phút nào tên cướp thoát được sự truy lùng sát sao của lực lượng Công an.

Truy bén gót tên cướp dùng súng

Hôm ấy quãng 18h ngày 20-4, PV ANTĐ nhận được thông tin về vụ cướp có vũ khí xảy ra tại chi nhánh một ngân hàng trên địa bàn huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Xác minh qua mấy nguồn tin “ruột” của Công an huyện Sóc Sơn và phòng Cảnh sát hình sự, nhận được hồi đáp: “Giám đốc Công an thành phố, và trực tiếp Đại tá Nguyễn Thanh Tùng – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, đang chỉ đạo công tác điều tra, truy bắt. Đối tượng có súng. Lệnh của thủ trưởng quán triệt: phải bắt bằng được, bắt sớm, quyết không để tên cướp gây thêm mối hại cho người dân”.

Hình ảnh đối tượng Trung dùng súng uy hiếp nhân viên ngân hàng, bị camera ghi lại

Những thông tin ban đầu về đối tượng gây án cho thấy đây là “bài toán” không hề đơn giản: đối tượng đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai gần kín mặt. Xe máy có biển số, nhưng qua rà soát nhanh, là biển giả. Sau khi gây án, tên cướp bỏ chạy trên quốc lộ 3, vọt ra ngoài địa bàn Hà Nội…

Tuy nhiên, với các “thành viên ngôi nhà số 7 Thiền Quang”, dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc, họ biết phải và cần làm những việc gì, để thu được kết quả tốt và nhanh nhất, trên cơ sở triển khai kịp thời các bước của Kế hoạch số 72 (được Công an Hà Nội xây dựng từ nhiều năm nay) về phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm sử dụng vũ khí cướp ngân hàng, cửa hàng vàng bạc, phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm trên địa bàn Thành phố.

Tại tỉnh Bắc Giang, ngay trong đêm 20-4, lực lượng chức năng đã triển khai chốt chặn, truy bắt đối tượng cướp nguy hiểm

Trong mấy tiếng đồng hồ của buổi chiều 20-4, cả trăm đối tượng hình sự, “nổi”, nghi vấn trên địa bàn huyện Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh…đã được rà soát. “Lưới thép” cũng đồng thời được Công an Hà Nội phối hợp “bung tỏa” với Công an Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh…theo đúng tinh thần – quyết tâm phối hợp đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, đã được Công an Hà Nội đề xuất triển khai thành kế hoạch từ nhiều năm nay. Chính vì vậy mà đã có lúc ngay trong đêm 20-4, tưởng như lực lượng Công an đã bắt giữ được đối tượng gây án. Hành trình đuổi bắt xuýt chút đã sớm thu được kết quả.

Song, quãng thời gian “tự do” của Trần Hữu Trung – 6 ngày kể từ thời điểm gây án – lại càng chứng minh được sức mạnh hiệp đồng, liên hoàn, quyết liệt và hết sức bài bản của lực lượng Công an trong đấu tranh tội phạm, mà ở đó, Công an Hà Nội đảm nhiệm vai trò – vị trí trung tâm.

Khẳng định niềm tin của nhân dân

“Kết quả này thể hiện tinh thần khắc phục khó khăn, kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Công an TP. Hà Nội với đơn vị nghiệp vụ thuộc cơ quan Bộ và Công an các địa phương liên quan trong triển khai các chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, nhanh chóng điều tra làm rõ những vụ án nghiêm trọng được dư luận quần chúng đặc biệt quan tâm, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong xã hội về những chiến công của lực lượng Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm”, đó là trích đoạn trong Thư khen của đồng chí Thượng tướng Lê Quý Vương - Ủy viên trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, gửi Cục Cảnh sát hình sự, Công an TP. Hà Nội và Công an các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc đã có thành tích xuất sắc trong điều tra, bắt giữ đối tượng cướp ngân hàng tại Sóc Sơn.

Công an Hà Nội dẫn giải, đấu tranh với tên cướp trong quá trình tìm kiếm khẩu súng

Tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án không chỉ bởi đối tượng sử dụng súng, và đã bóp cò. Mà nó xảy ra đúng thời điểm cả nước và Thủ đô phòng, chống Covid-19, nên đã thực sự gây tâm lý hoang mang đối với người dân dân cũng như các cơ sở tín dụng. Nỗi lo không hề vô cớ khác là tên cướp đã bỏ trốn, và mang theo súng. Ai dám chắc tội ác sẽ không xảy ra với nhân dân, và với ngay cả các chiến sỹ Công an đang ráo riết truy bắt đối tượng.

“Đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhân dân và cho chính lực lượng thực thi pháp luật”, tinh thần chỉ đạo ấy nằm lòng ở hàng trăm cán bộ, chiến sỹ thuộc các đơn vị từ Bộ Công an đến Công an các địa phương, trong suốt quãng thời gian xác minh, truy lùng đối tượng Trần Hữu Trung. Và đến thời điểm này, khi vụ án đã cơ bản hoàn tất, chỉ huy phòng Cảnh sát hình sự mới chia sẻ cùng chúng tôi: “6 ngày đêm ấy, lính hình sự không nghĩ nhiều đến rủi ro, hiểm nguy, bởi anh em đã…quen đối đầu với những tên tội phạm nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm. Chỉ canh cánh một điều, khi bị truy lùng, vây ráp gắt gao quá, tên cướp bị dồn vào đường cùng, sẽ tìm người dân lương thiện để gây họa…”.

Chính vì vậy mà một trong những đối sách rất chính xác mà ban chuyên án đã xây dựng, triển khai trong quá trình rà tìm Trần Hữu Trung, đó là “cắt tỉa” dần những mối quan hệ mà gã có thể cầu cứu, nhờ giúp đỡ; từng bước dồn dần vào chân tường, song vẫn mở cho tên cướp thấy được “ánh sáng cuối đường hầm”, nếu ra đầu thú. Lần lượt 2 kẻ giúp sức Trần Hữu Trung chạy trốn sau khi vụ cướp xảy ra, bị bắt; lối vượt biên trái phép bị chặn; chân tướng đã lộ…Không còn cách nào khác, tên cướp ngân hàng đã phải xin đầu thú. Khẩu súng quân dụng, cùng nhiều vật chứng quan trọng đã bị cơ quan Công an thu giữ./.

Tự hào bản lĩnh và thương hiệu “Công an Hà Nội”

Trên dưới 40 năm gắn bó với Công an Hà Nội, ngay cả thời điểm đã nghỉ hưu bây giờ, cá nhân tôi và nhiều đồng chí, đồng đội vẫn luôn dõi theo, ủng hộ Công an Hà Nội trên mặt trận đảm bảo, giữ gìn sự bình yên cho nhân dân và Thủ đô. Chiến công đặc biệt xuất sắc – bắt giữ đối tượng dùng súng định cướp tiền tại ngân hàng – một lần nữa minh chứng bản lĩnh và khẳng định “thương hiệu” Công an Hà Nội. “Thương hiệu” ấy là kết tinh của nội lực cá nhân; là việc nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Bộ Công an, Thành phố; sự hiệp đồng, giúp đỡ trách nhiệm của các đơn vị nghiệp vụ Bộ và Công an các tỉnh, thành phố. Tôi tin và mong muốn thế trận giữ vững an ninh – trật tự đã và đang được xây dựng, sẽ liên tục với tinh thần: “Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội”.

(Đại tá Nguyễn Xuân Chuẩn – Nguyên Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ, Công an TP. Hà Nội)

Tôi đã vỡ òa cảm xúc

Những ngày vừa qua, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, chúng tôi được đồng chí Cảnh sát khu vực chia sẻ, nhận định khá nhiều về nguy cơ ảnh hưởng an ninh trật tự “hậu” dịch bệnh. Những khuyến cáo, cảnh báo ấy là hết sức cần thiết, giúp chúng tôi thêm ý thức phòng ngừa tội phạm, giữ gìn sự an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Đúng thời điểm ấy, tôi nắm bắt thông tin về vụ cướp ngân hàng ở huyện Sóc Sơn. Đối tượng có cả súng. Có lẽ khá lâu rồi Hà Nội mới xảy ra vụ việc nghiêm trọng như vậy. Nhất là, nó giống với những cảnh báo về tội phạm mà đồng chí Cảnh sát khu vực từng nói. “Lo”, đó là trạng thái dai dẳng nhiều ngày. Liệu có ngân hàng, cơ sở tín dụng nào sẽ bị tên cướp tiếp tục gây án? Liệu có người dân nào sẽ bị đối tượng chặn đường? Khẩu súng ấy liệu có nhắm vào các anh Công an?...Thế rồi nỗi lo ấy đã vỡ òa – tan biến trong tôi, khi nghe thông tin đối tượng cướp ngân hàng bị bắt. Tội ác đã bị ngăn chặn, và tôi tin, mong rằng, “cú ra đòn” quyết định của lực lượng Công an sẽ chặn đứng được những ý đồ phạm tội của kẻ xấu khác. Xin cảm ơn và chúc mừng lực lượng Công an, Công an Hà Nội.

(Anh Nguyễn Đăng Hải, trú tại phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Các tổ chức tín dụng cần nâng cao hơn nữa công tác phòng ngừa tội phạm

Thấy gì qua vụ án đối tượng dùng súng vào cướp tiền tại ngân hàng vừa xảy ra? Trước hết, tôi cho rằng lực lượng Công an đã hết sức chủ động, từ công tác đánh giá tình hình đến triển khai kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh. Điều này thể hiện rõ qua việc, Công an TP. Hà Nội chủ động đề xuất Bộ Công an, Thành phố triển khai đợt cao điểm phòng ngừa, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô. Sự chủ động ấy là yếu tố tiên quyết để nhanh chóng bắt giữ đối tượng gây án.

Tuy nhiên, sẽ trọn vẹn hơn, nếu các tổ chức tín dụng nói riêng, hoàn thiện hơn nữa ý thức – công tác phòng ngừa. Tội phạm dám mang súng vào gây án, nghĩa là vẫn còn “lỗ hổng”, còn sơ hở. Không có thương vong về người; tiền không mất…những may mắn ấy chưa chắc sẽ lặp lại, nếu những lỗ hổng không sớm được bịt.

(Ông Nguyễn Hữu Bính – trú tại phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội)