Hiếp dâm "bạn gái" dưới 13 tuổi quen qua mạng xã hội

15:34 08/07/2020 0 Thanh Quang

ANTD.VN - Ngày 8-7, Công an tỉnh Quảng Ninh, cho biết, Công an huyện Đầm Hà vừa khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Hải Ninh (SN 2004, ở thôn Phúc Thị, xã Việt Dân, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”...