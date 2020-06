Hết án 15 năm tù, người đàn bà ‘tái’ bập vào ma túy

Ngày 19-6, Công an TP Hải Phòng thông tin ban đầu về kết quả triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh, do đối tượng Trần Thị Thanh Nga (SN 1979, trú tại phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng) cầm đầu. Đối tượng này có tiền án 15 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Các đối tượng trong vụ án

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - CATP Hải Phòng phát hiện sau khi ra tù, Nga đã sớm “ngựa quen đường cũ”, tham gia hoạt động phạm tội với nhiều đối tượng ở Hải Phòng và một số tỉnh, thành phố khác.

Xác lập chuyên án đấu tranh, chiều 9-6, tại ngã tư đường Hoàng Văn Thụ - Điện Biên Phủ thuộc phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, lực lượng Công an bắt quả tang Nguyễn Thành Long (SN 1990, trú ở TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) và Phạm Văn Dương (SN 1990, trú ở huyện An Dương, Hải Phòng), có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Cơ quan Công an thu giữ tang vật hơn 5 gam Ketamine, gần 14 gam MDMA, xe ô tô, 3 điện thoại di động...

Tang vật bị thu giữ

Từ lời khai của các đối tượng và các tài liệu thu thập, CQĐT đã ra lệnh khám xét khẩn cấp đối với Trần Thị Thanh Nga; qua đó thu giữ hơn 3 kg ma túy, gồm 93,49 gam Ketamine, 1356,85 gam MDMA, 1551,25 gam Methamphetamine, 193,18 gam heroin, 1 cân điện tử và nhiều tang vật khác có liên quan.

CQĐT CATP Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng nêu trên về tội danh Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.