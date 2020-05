Hé lộ ‘tác giả’ các vụ nổ súng trong đêm, động cơ do tranh giành địa bàn

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương ngày 31-5 đã thông tin ban đầu về kết quả đấu tranh triệt phá băng nhóm tội phạm có tổ chức trên địa bàn huyện Nam Sách. Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu thu thập được, đến thời điểm này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh và Công an huyện Nam Sách đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam hàng loạt đối tượng liên quan đến hoạt động cho vay lãi, đòi nợ thuê.

Khi các "đại ca" mâu thuẫn

Trong số này, bước đầu, cơ quan Công an xác định vai trò cầm đầu của Nguyễn Quang Trung (SN 1984) và Nguyễn Văn Thịnh (SN 1988), cùng trú ở huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Theo hồ sơ, Trung và Thịnh từng cùng hội nhóm. Sau một thời gian “hợp tác”, giữa hai tên này xảy ra mâu thuẫn, và tách nhóm nhưng vẫn hoạt động trong cùng một lĩnh vực liên quan đến tín dụng, bảo kê. Và điều tất yếu đã xảy ra, là những cuộc “đụng độ” để khẳng định “đẳng cấp” và tranh giành địa bàn.

Một số đối tượng trong vụ án

Khoảng 22h30 ngày 13-3, tại quán bi a của Nguyễn Quang Trung ở khu La Xuyên, thị trấn Nam Sách; trong lúc khách đang chơi thì có 2 đối tượng đi 1 xe máy ập đến, rút súng bắn 4 phát về phía nhân viên quản lý. Rất may, đạn đi không trúng người.

Đến khoảng 23h cùng ngày, tại Km 69+500 Quốc lộ 37 thuộc địa phận thị trấn Nam Sách, xảy ra tai vụ “tai nạn” giao thông giữa xe ôtô và 1 xe máy do 2 thanh niên điều khiển. Sau khi gây tai nạn, đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Vụ “tai nạn” khiến 1 thanh niên đi xe máy là Trần Đức Quyền (SN 1998, trú quán tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) bị thương, bất tỉnh tại chỗ. Công an tỉnh Hải Dương tìm thấy tại hiện trường 1 biển số ô tô: 60C-431.77.

Chưa hết, khoảng 1h30 ngày 14-3, tại trước cửa quán cầm đồ của Hoàng Thanh Long (SN 1996, ở khu La Văn Cầu, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách; Long là em vợ của Nguyễn Quang Trung), có 2 đối tượng đi ô tô đến, rút súng, bóp cò. Nửa tiếng sau, tại hiệu cầm đồ Anh Thái ở thị trấn Nam Sách (chủ quán là Nguyễn Văn Thịnh) cũng bị nã đạn.

Đỉnh điểm, khoảng 3h ngày 14-3, tại khu vực ngã ba Ngoặt Kéo (khu La Văn Cầu, thị trấn Nam Sách), đã xảy ra vụ ẩu đả giữa khoảng 20 đối tượng. Các nhân chứng tường trình với cơ quan chức năng, họ nghe thấy tiếng súng.

Trong khi các vụ việc này đang được cơ quan Công an tập trung điều tra, thì khoảng 17h30 ngày 14-3, có 2 đối tượng đi xe máy, đeo khẩu trang, mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm mò đến nhà Nguyễn Quang Trung. Tại đây, mỗi đối tượng cầm súng bắn về phía 1 nhân viên của Trung. May mắn người này nằm xuống gầm bàn nên thoát chết.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương và Công an huyện Nam Sách đã xác định các vụ án đều do hai nhóm đối tượng của Nguyễn Quang Trung và Nguyễn Văn Thịnh gây ra.

Quá trình rà soát, các lực lượng Công an Hải Dương đã bắt giữ được Thịnh và Nguyễn Hoàng Phúc (SN 1995, có 3 tiền án, trú quán Nhân Đào, thị trấn Nam Sách, tỉnh Hải Dương). Qua đấu tranh, Phúc khai nhận khoảng 22h30 ngày 13-3, anh ta cùng với Nguyễn Sỹ An (SN 2000, trú tại Nam Sách) đang ở gần cửa quán bi a do Nguyên Quang Trung làm chủ thì bị Trần Đức Quyền (SN 1998, trú quán tại thị trấn Nam Sách) và một đối tượng tên là Minh, thành viên trong nhóm Thịnh, dùng súng bắn. May mắn viên đạn đã không đi trúng mục tiêu.

Căn cứ lời khai và chứng cứ thu thập, Công an tỉnh Hải Dương đã lần lượt làm rõ và vận động các đối tượng trong nhóm của Nguyễn Văn Thịnh ra đầu thú.

Cần nghiêm trị những kẻ coi thường pháp luật

Sau khi gây án, Nguyễn Quang Trung trốn sang Campuchia. Song, được sự tác động, khuyên nhủ của cơ quan Công an, tên này đã trở về đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Sau khi bị bắn hút chết ở quán bi a, An và Phúc (đàn em của Nguyễn Quang Trung) rất cay cú. Vì thế, hai đối tượng cùng một người tên là Huy lập tức sử dụng xe ô tô mà Trung giao cho quản lý, đuổi theo đối phương. Khi đến đoạn km 69+500 quốc lộ 37 thuộc địa phận thị trấn Nam Sách, các đối tượng phát hiện Quyền và Minh đi xe máy ở phía trước.

Không nghĩ ngợi nhiều, An điều khiển xe ô tô đâm vào xe máy của Quyền, Minh. Khi hai người bị ngã văng ra đường, đối tượng An tiếp tục điều khiển xe ô tô đẩy chiếc xe máy trên đường. Hậu quả khiến Quyền bị gãy xương sườn.

Về phần Thịnh, khi biết đàn em bị thương, gã đến hiện trường, hình dung ngay được ai đứng sau vụ việc này, và điều gì phải làm. Thịnh hô hào đàn em đến hiệu cầm đồ của em vợ Trung là Hoàng Thanh Long. Tới nơi, một tên trong nhóm sử dụng súng bắn đạn ghém nã đạn rồi bỏ đi.

Không vừa, Trung tập hợp đàn em để trả thù. Khi Thịnh cùng đồng bọn về hiệu cầm đồ Anh Thái ở thị trấn Nam Sách thì nhóm Trung gần 10 đối tượng kéo đến. Một lần nữa, có tiếng súng nổ thị uy, chống trả giữa hai nhóm.

Sau khi nhóm Trung bỏ đi thì Trần Đức Hưng (SN 1978; chú của Quyền) đã hẹn Trung ra ngã ba Nghệ - thị trấn Nam Sách nói chuyện. Tại đây, hai nhóm đối tượng tiếp tục sử dụng súng, hung khí đánh nhau. Hậu quả khiến đối tượng Trung bị thương...

Không dừng tay, đến khoảng 13h ngày 14-3, Thịnh chỉ đạo một số đàn em chuẩn bị quần áo mưa, mũ bảo hiểm, và 2 khẩu súng đi tìm Trung để "trị tiệt nọc". Hỗn chiến xảy ra nhưng không gây thiệt hại về người.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố 4 vụ án; khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Sỹ An (SN 2000, trú ở huyện Nam Sách) về tội danh Giết người; khởi tố 7 bị can (trong đó có Nguyễn Quang Trung, Nguyễn Văn Thịnh), về tội danh Gây rối trật tự công cộng; đồng thời, thu giữ 1 khẩu súng bắn đạn ghém, 1 ô tô là vật chứng và phương tiện gây án.

Quá trình điều tra, mở rộng vụ án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã điều tra, làm rõ vụ án khác xảy ra tại 1 ở thị trấn Nam Sách vào ngày 5-1.

Căn cứ vào các chứng cứ thu thập được, cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Sách đã khởi tố vụ án cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng và tàng trữ vũ khí trái phép; đồng thời khởi tố, bắt tạm giam nhiều đối tượng liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê. Các vụ án trên đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương và Công an huyện Nam Sách tiếp tục điều tra, bắt giữ các đối tượng có liên quan.