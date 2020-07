Hành trình truy bắt đối tượng dùng dao nhọn đâm gục lái xe GrabBike để lấy tiền chơi game

18:04 25/07/2020 0 Ánh Nguyệt

ANTD.VN - Chiều 25-7, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đã phối hợp với Công an huyện Gia Lâm bắt giữ Giàng Seo Diu (SN 2002), trú xã Pha Long, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, nghi can trong vụ cướp tài sản của lái "xe ôm" GrabBike xảy ra ngày 19-7 tại xã Yên Viên (Gia Lâm)...