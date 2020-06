Hành trình trốn chạy hơn nghìn cây số của kẻ dùng búa gây trọng án tại quán cà phê

Như ANTĐ thông tin, sáng 5-6, Công an quận Ba Đình, Hà Nội phối hợp với lực lượng CSHS Bộ Công an và Công an tỉnh Bình Thuận đã quây bắt thành công Mai Quốc Nam (SN 1981; HKTT phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội), đối tượng gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Bình Thuận.

Đối tượng Nam và tang vật bị thu giữ

Ngày 6-6, sau khi đấu tranh, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã bàn giao đối tượng Nam cho Công an tỉnh Bình Thuận để điều tra theo thẩm quyền. Theo hồ sơ, tên này có 1 tiền án về tội Cướp tài sản; nghiện ma túy và thường hoạt động phi pháp lưu động ở nhiều địa phương.

Ba ngày trước khi bị bắt tại địa bàn phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội; Mai Quốc Nam đã lên kế hoạch cướp tài sản, giết người manh động, nhắm vào chủ quán cà phê ở khu phố 4, phường Xuân An, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, là chị Đào Thị Kiều Trang (SN 1985).

Khoảng 5h ngày 2-6, Nam mặc áo khoác màu đen, đeo găng tay, khẩu trang che gần kín mặt, vào “mở hàng”. Không chút nghi ngờ, chị Trang lúi húi pha đồ uống phục vụ “khách”. Quan sát xung quanh thấy vắng người, Nam lôi chiếc búa (loại chuyên dùng đóng đinh) đập liên tiếp vào đầu nạn nhân từ phía sau. Nghe chị Trang tri hô, anh Đào Hùng (SN 1995, em ruột chị Trang) chạy ra, cũng thì bị đối tượng dùng búa tấn công, ngã xuống sàn nhà. Chị Trang và anh Hùng được đưa đi cấp cứu, và nữ chủ quán vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, Công an tỉnh Bình Thuận đã đề nghị sự phối hợp của Cục CSHS và Công an một số địa phương huy động lực lượng truy bắt hung thủ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án xác định đối tượng gây án là Mai Quốc Nam, và tên này đã trốn ra Hà Nội.

Các mũi truy tìm dần siết chặt, cuối cùng tập trung ở ngôi nhà trên phố Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình. Khoảng 5h sáng 5-6, sau khi sử dụng ma túy “đá”, phát hiện lực lượng Công an bên ngoài, Mai Quốc Nam chạy ra ban công tầng 2 của ngôi nhà, trèo lên ống thoát nước, máy điều hòa để lên tầng tum.

Bất chấp sự vận động, thuyết phục của lực lượng chức năng, “sát thủ” liên tục “chuyền” quan hàng chục nóc, tầng nhà mới chịu dừng lại. Quá trình thực hiện cú nhảy từ tầng 3 của 1 ngôi nhà sang ban công gần đó, đối tượng bị rơi, nhưng may mắn trúng đệm hơi được lực lượng Công an trải sẵn nên thoát chết.

Tại cơ quan Công an, Mai Quốc Nam khai nhận do nghiện ma túy, lại thiếu tiền, nên đã lên phương án cướp tài sản, giết người. Tối 1-6, gã di chuyển bằng chiếc xe máy Exciter (là tang vật vụ trộm cắp, đã được thay biển số giá) từ TP. Hồ Chí Minh ra TP. Phan Thiết (Bình Thuận).

Hơn 4h sáng 2-6, Nam đến quán cà phê tại khu phố 4, phường Xuân An, chờ đến khi chủ quán mở cửa. Diễn biến sự việc sau đó như đã nêu ở trên.

Quá trình trốn chạy đến tỉnh Thừa Thiên - Huế, Nam đã phi tang chiếc búa, và tối 3-6, gã ra đến Hà Nội, thuê nhà nghỉ ngủ đến chiều hôm sau mang xe đi tân trang để tránh bị phát hiện. Chiều tối cùng ngày, Nam mua ma túy “đá” và đến nhà “bạn nghiện” trên phố Kim Mã, cùng nhau sử dụng.

Cơ quan Công an đã thu giữ vật chứng gồm chiếc xe máy nhãn hiệu Yahama Exicter, 1 con dao găm khoảng 30cm, nhiều đôi găng tay, khẩu trang y tế...