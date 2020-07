Hành trình khám phá vụ án trộm cắp cước viễn thông đầu tiên tại Việt Nam

ANTD.VN - Dù không phải là một chuyên án được đưa vào giáo trình của các trường công an, nhưng vụ án bắt giữ đối tượng Ko Dung Chul người Hàn Quốc 15 năm trước của Phòng An ninh kinh tế, CATP Hà Nội vẫn đặc biệt. Thời điểm đó, tội phạm trộm cước viễn thông là cực kỳ mới, thậm chí còn chưa được quy định trong Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Ko Don Chul bị tuyên phạt 16 năm tù giam vì tội danh trộm cắp tài sản

Những số điện thoại từ nước ngoài mang mã vùng Việt Nam

Đầu tháng 7-2005, một số gia đình ở Hà Nội có người nhà ở nước ngoài thường nhận được điện thoại của người thân gọi về. Điều kỳ lạ là tất cả các cuộc gọi này đều hiện số máy của mạng Viettel, của Hà Nội hoặc mạng CityFone. Chính từ sự bất thường này, một số khách hàng đã báo cho Bưu điện Hà Nội. Bưu điện Hà Nội kiểm tra và phát hiện tất cả những số máy này đều có một chủ đăng ký thuê bao là Văn phòng đại diện Công ty Seabird ở phòng 503 tòa nhà Vườn Hồng, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội. Mặt khác, những số máy nói trên không hề có cuộc gọi nào ra nước ngoài, nhưng lại nhận rất nhiều cuộc gọi từ nước ngoài về, sau đó chuyển tiếp tới các thuê bao là những khách hàng đã báo tin cho ngành bưu điện. Tất cả mọi thông tin này đã được gửi cho Phòng An ninh kinh tế.

Trung tá Lương Anh Hùng - Đội trưởng Đội An ninh nông nghiệp, Trung tá Nguyễn Đắc Tài - Đội trưởng Đội Năng lượng tài nguyên môi trường, khi đó đều là những cán bộ trẻ của Phòng An ninh kinh tế. Các anh được phân công nhiệm vụ trinh sát căn phòng 503 trong tòa nhà Vườn Hồng. Người thuê căn phòng này là Ko Don Chul (SN 1960) mang quốc tịch Hàn Quốc. Tháng 1-2002, Ko Don Chul nhập cảnh vào Việt Nam lần đầu tiên theo giấy mời của Công ty TNHH Thương mại và du lịch VK. Đáng chú ý, trước khi đến Việt Nam, Chul từng ngồi tù 18 tháng vì biển thủ tài sản công ty và có tiền sự về tội “gây rối trật tự công cộng”.

Ngày 7-5-2004, Chul đại diện cho Công ty VK ký hợp đồng thuê căn hộ số 503, tòa nhà Vườn Hồng. Sau đó Chul ký hợp đồng lắp đặt một đường truyền Internet và 16 đường điện thoại cố định. Ngày 15-10-2004, Chul thành lập Văn phòng đại diện Công ty Seabird và đặt trụ sở tại đây. Mặc dù là văn phòng đại diện, nhưng tại đây không có hoạt động gì bởi Chul không hề treo biển công ty, cũng không có nhân viên. Trong quá trình trinh sát, các cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Phòng An ninh kinh tế phát hiện tuy công ty của Chul không hoạt động gì nhưng lại có rất nhiều thiết bị đấu nối viễn thông và ăngten vô hướng.

Người phụ nữ có tài… “nấu cháo” điện thoại

Trung tá Lương Anh Hùng nhớ lại, qua hàng tháng theo dõi, chúng tôi nghi vấn Chul thực hiện hành vi trộm cắp cước viễn thông. Sau đó, các anh phát hiện có một phụ nữ thường xuyên lui tới phòng 503 là Phan Thị N (SN 1980, trú tại Quỳnh Phụ, Thái Bình) thuê trọ tại ngõ 107, đường Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội. Giữa tháng 1-2005, N đứng tên đăng ký thuê bao 7 đường điện thoại cố định với Công ty Viettel về lắp tại một căn nhà trên phố Trần Duy Hưng. Tới ngày 30-6, N đã thanh lý hợp đồng 6 trong số 7 máy này, 1 máy còn lại N chuyển về nhà trọ. Ngoài số máy điện thoại cố định, cùng thời gian đó, N còn đăng ký với Bưu điện Hà Nội sử dụng tới... 52 máy Cityfone trả trước. Khi xem bảng tính cước của 52 máy này trong tháng 8-2005, các điều tra viên đã phải hoa mắt khi nhìn bảng thống kê chi tiết cuộc gọi. Bởi chỉ trong 1 tháng mà 52 chiếc điện thoại này gọi tới 112.201 cuộc với thời lượng 355.748 phút, nghĩa là chia bình quân thì mỗi máy gọi tới 2.157 cuộc với 6.841 phút/tháng.

Mở rộng điều tra về cô gái có khả năng vô địch về gọi điện thoại, các điều tra viên còn phát hiện chỉ trong 5 ngày từ 27-9 đến 1-10, N đã chi tới 200 triệu đồng để mua card điện thoại. Các điều tra viên cũng phát hiện ngày 29-9, Văn phòng Seabird còn ký hợp đồng thuê riêng một đường Internet tốc độ 256kbs để lắp tại nhà trọ của N và chuyển về đây nhiều thiết bị viễn thông chuyên dùng chuyển cước cuộc gọi. Với những thông tin và tài liệu thu thập được, các điều tra viên khẳng định Ko Don Chul và Phan Thị N đã xây dựng trái phép tổng đài để trộm cước viễn thông quốc tế và quyết định bắt quả tang ổ nhóm này.

Cất lưới

8h45 ngày 18-10-2005, Phòng An ninh Kinh tế phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hành chính đường kênh riêng của Văn phòng Seabird tại phòng 503 tòa nhà Vườn Hồng. Tại đây, lực lượng kiểm tra đã phát hiện Chul đã lắp đặt cả một hệ thống thiết bị chuyển trái phép các cuộc gọi từ nước ngoài về Việt Nam gồm 33 máy Cityfone trả tiền trước, 14 điện thoại di động sử dụng mạng Viettel và 30kg card điện thoại đã sử dụng. Chul còn khai ra một hệ thống tương tự đặt tại một căn hộ trong tòa nhà M3-M4 số 91 Nguyễn Chí Thanh. Khi kiểm tra căn phòng này, cơ quan công an còn thu giữ thêm 41 máy điện thoại Cityfone trả tiền trước, 31 điện thoại di động trả tiền trước mạng Viettel.

Khám xét nhà trọ của N còn thu giữ 16 máy Cityfone và 7 điện thoại cố định. Khi bắt quả tang, tất cả các thiết bị này đều đang hoạt động. Tổng cộng tại 3 nơi, cơ quan công an đã thu giữ 3 bộ giao tiếp cổng điện tử bộ định tuyến đường truyền Internet, Modem dùng dải điều chế tín hiệu bộ chia tốc độ cao, máy tính, 55 điện thoại di động, 80 máy Cityfone, 7 điện thoại cố định, 142 thiết bị chuyển tiếp cuộc gọi, 818 thẻ điện thoại từ 100.000 đồng - 500.000 đồng. Đặc biệt với các máy Cityfone, khi mua về, Chul chỉ lấy simcard lắp vào thiết bị trộm cước, còn thân máy thì vứt bỏ.

Không chỉ dừng lại tại Hà Nội, Chul còn mở rộng địa bàn hoạt động đến TP.HCM và giao cho em trai điều hành. Ngày 22-10, khi kiểm tra căn hộ nơi em trai Chul ở, các điều tra viên đã phát hiện và thu giữ 48 máy điện thoại di động đang hoạt động chuyển các cuộc gọi từ nước ngoài về Việt Nam. Mặc dù khi kiểm tra, căn hộ của em trai Chul khóa cửa (do đã về nước từ ngày 19-10), song tất cả các thiết bị vẫn đang tự động hoạt động.

Tại cơ quan công an, Ko Don Chul khai, thấy nhu cầu của những người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là ở Hàn Quốc gọi điện thoại về Việt Nam rất lớn, lợi dụng sơ hở trong quản lý viễn thông của các cơ quan chức năng, từ tháng 12-2004 Chul đã lắp đặt hệ thống thiết bị để chuyển cuộc gọi từ nước ngoài về Việt Nam.

Trong hệ thống máy móc này, những thiết bị quan trọng như tổng đài, Chul đặt mua từ Hàn Quốc chuyển sang, còn lại là mua của một công ty ở Hà Nội. Là người có hiểu biết về lĩnh vực viễn thông nên sau khi mua thiết bị, Chul tự lắp đặt và chỉ tuyển một nhân viên là Phan Thị N với nhiệm vụ chính là đi ký hợp đồng thuê bao điện thoại và Internet.

Để xóa dấu vết, Chul thuê đường truyền của nhiều nhà cung cấp dịch vụ, làm độc lập và liên tục thay đổi địa điểm đặt máy. Nhờ đó Chul làm ăn trót lọt một thời gian dài. Trong vụ án này, lần đầu tiên cơ quan công an phát hiện ra cả mạng di động Cityfone cũng bị trộm cắp. Theo điều tra ban đầu chỉ từ tháng 4 đến tháng 9-2005, thời lượng bị trộm cắp lên tới 2 triệu phút.

Kết luận điều tra, Cơ quan An ninh điều tra xác định Ko Don Chul đã thiết lập hệ thống thiết bị viễn thông để chuyển cuộc gọi quốc tế về Việt Nam trái phép qua đường truyền Internet thu lợi trái phép trên 17,362 tỷ đồng. Ngoài ra, cơ quan công an đã tách rút tài liệu trong vụ án đối với 4 người ở Móng Cái, Quảng Ninh đã nhận hơn 3,147 tỷ đồng qua ngân hàng chuyển vào tài khoản cho Chul để Công an tỉnh Quảng Ninh xử lý hành chính.