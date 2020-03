Hành khách liều lĩnh định mang theo súng ngắn và 6 viên đạn lên máy bay

Thông tin từ Trung tâm An ninh Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho hay, vừa qua, trong quá trình kiểm tra tại khu vực kiểm tra an ninh, soi chiếu hành lý xách tay sảnh A - ga đi trong nước, CHK quốc tế Tân Sơn Nhất, lực lượng kiểm soát an ninh hàng không đã phát hiện trong hành lý xách tay của một hành khách một khẩu súng ngắn.

Được biết, nam hành khách tên N.Q.D (sinh năm 1993) đã mang theo một khẩu súng hiệu “WinGun”. Nam hành khách sau đó khai khẩu súng này nằm trong ba lô do khách mượn của một đối tượng tên D. trú tại TP.HCM.

Một hành khách định mang theo súng ngắn và 6 viên đạn lên máy bay (ảnh minh họa)

Qua kiểm tra, trong khẩu súng ngắn của hành khách N.Q.D có 6 viên đạn đầu chì nằm trong ổ tiếp đạn. Nhà chức trách hàng không sau đó đã bàn giao đối tượng và tang vật cho Đồn Công an CHK quốc tế Tân Sơn Nhất - Công an quận Tân Bình xử lý theo quy định.

Được biết, quy định về an ninh hàng không nêu rõ cấm hành khách mang theo các vật phẩm: Vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ bao gồm các loại súng dùng để bắn đạn nhựa, đạn cao su, hơi cay, hơi ngạt, chất độc, chất gây mê; các loại phương tiện xịt hơi cay, hơi ngạt, chất độc, chất gây mê, chất gây ngứa…

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ cũng nghiêm cấm cá nhân sở hữu vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (trừ vũ khí thô sơ là hiện vật để trưng bày, triển lãm, đồ gia bảo); mang trái phép vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ vào, ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc vào nơi cấm, khu vực cấm, khu vực bảo vệ và mục tiêu bảo vệ...

Theo quy định hiện hành, cá nhân, tổ chức mua hay sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ phải được cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp giấy phép. Những hành vi vi phạm sẽ bị phạt nặng.