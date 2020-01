Hai vườn hoa ly bị kẻ gian trộm sạch trong đêm

Ngày 13/1, ông Nguyễn Đình Thông, Trưởng công an xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, cho biết, cơ quan này này đang phối hợp cùng Công an huyện Nghi Lộc điều tra, truy tìm nghi phạm nhổ trộm 1.400 cây hoa ly của hai nông dân trên địa bàn.

Những luống hoa bị nhổ sạch

Theo đó, vào sáng cùng ngày, anh Trần Quốc Tuấn và anh Nguyễn Tứ Mỹ cùng trú tại xóm Kim Nghĩa, xã Nghi Long, ra thăm vườn hoa ly của gia đình thì tá hỏa phát hiện toàn bộ cây trồng trong nhà lưới giữa đồng đã bị kẻ gian nhổ sạch.

Được biết, tổng toàn bộ số hoa của vườn gia đình anh Tuấn và anh Mỹ vào khoảng 1.400 cây. Đây là toàn bộ số hoa ly đã ra hoa và chuẩn bị được xuất bán dịp tết, ước tính thiệt hại khoảng 50 triệu đồng.

Sự việc đang được cơ quan công an điều tra.