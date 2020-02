Hai thanh niên tung tin về dịch Corona để "câu like" bị xử phạt 16 triệu đồng

ANTD.VN - Hai nam thanh niên đăng tải clip và thông tin sai sự thật về dịch Corona lên các trang mạng xã hội để “câu like”, vừa bị cơ quan công an xử phạt 16 triệu đồng.

Trước đó, ngày 7-2, Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Công an huyện Nho Quan, tiến hành làm việc với hai cá nhân đang trú tại huyện Nho Quan về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên trang facebook và kênh youtube cá nhân.

Kết quả điều tra đã làm rõ, ngày 31-1, Nguyễn Văn D (SN 1996, trú tại xã Sơn Hà, huyện Nho Quan) đã đăng tải trên facebook bài viết với nội dung “Ninh Bình có corona rồi nhé” với mục đích gây sự chú ý của mọi người trên mạng. Cơ quan công an đã ra quyết định xử phạt hành chính 6 triệu đồng đối với Nguyễn Văn D.

Nguyễn Văn D tại Cơ quan công an

Tiếp đó, Công an huyện Nho Quan triệu tập Lê Văn H (SN 1996, trú tại xã Văn Phú, huyện Nho Quan) để làm rõ ngày 1-2, Hải ghi hình công nhân Công ty TNHH REGIST, thuộc Cụm công nghiệp Văn Phong, huyện Nho Quan, sau đó đăng trên kênh youtube “H.. TV” và thuyết minh rằng công nhân công ty này đình công và có người nghi nhiễm virus Corona.

Lê Văn H tại cơ quan công an

Quá trình làm việc, cơ quan công an đã làm rõ H đăng tải clip trên là sai sự thật, mục đích để “câu like”. Cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt Lê Văn H 10 triệu đồng.