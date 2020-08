Hai "sát thủ" bắn người theo đơn đặt hàng của một phụ nữ

Công an thành phố Hà Nội đang truy nã Trần Thị Xuân Hương (SN 1974, trú tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên) để điều tra vụ thuê "sát thủ" bắn người ở huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Lật mặt "sát thủ"

Khoảng 18h ngày 11-1-2020, nhiều người dân xã Ninh Hiệp (huyện Gia Lâm) giật bắn mình khi nghe những tiếng nổ ở khu vực cổng khu liên hiệp thể thao của xã. Những người đầu tiên có mặt tại hiện trường phát hiện một chiếc xe máy chở 2 người phóng với tốc độ cao, người cầm lái mặc đồng phục “xe ôm” công nghệ. Gần đó là một người đàn ông nằm bất động, nạn nhân về sau được xác định là anh M (SN 1982, ở xóm 9, xã Ninh Hiệp).

Vụ việc được camera ghi lại

Cụ thể, sau khi chơi thể thao, anh M đã bị 1 đối tượng áp sát giương súng bóp cò. Sau 4 tiếng nổ, anh M trúng đạn nhưng cố gượng dậy chạy ngược trở lại khu liên hiệp thể thao và gục ngã. Kẻ nổ súng ngoái nhìn nạn nhân nằm bất động, rồi lạnh lùng nhảy lên chiếc xe máy do đồng bọn chờ sẵn gần đó tẩu thoát. Nạn nhân M được đưa vào bệnh viện cấp cứu ngay sau đó.

Trong 4 ngày đêm, CAH Gia Lâm phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (CATP Hà Nội) và các đơn vị chức năng đã xác minh, bắt gọn nhóm đối tượng gây án.

Hai đối tượng bị bắt giữ

Ngày 15-1, ban chuyên án đã tiến hành triệu tập nghi can là Phạm Tuấn Hải (SN 1985, trú ở phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) và Tô Thanh Hiệp (SN 1988, trú tại phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, Hải Phòng).

Kẻ trực tiếp cầm súng bắn anh M là Phạm Tuấn Hải. Chưa có tiền án, tiền sự, nhưng Phạm Tuấn Hải lại có sự lỳ lợm, bình tĩnh, đối phó không thua kém dân lưu manh chuyên nghiệp. Đặc biệt, kế hoạch gây án của gã trai đất Cảng này đầy toan tính che đậy kỹ dấu vết, hành tung. Hải khai, khoảng giữa tháng 12-2019, khi đang ở TP Hồ Chí Minh, đối tượng này nhận được cuộc gọi của Trần Thị Xuân Hương và nghe Hương kể về mâu thuẫn với anh M. “Em về giúp chị cho thằng M mấy phát đạn cảnh cáo” - Hương đặt hàng và Hải nhận lời.

Trần Thị Xuân Hương bị truy nã

Một kế hoạch hoàn hảo

Thực hiện tội phạm, Hải gọi điện rủ Tô Thanh Hiệp tham gia và nói rõ: “Tôi nhận của chị Hương 300 triệu đồng, xong việc tôi với ông chia đôi”. Sau khi Hiệp nhận lời, Hải "đặt hàng" Hiệp tìm mua 1 khẩu súng cùng 6 viên đạn với giá khoảng 30 triệu đồng.

Ngày 30-12-2019, Hiệp, Hải hẹn nhau ở bến xe Thượng Lý (Hải Phòng) để đi xe khách lên Hà Nội. Đến bến xe Gia Lâm, cặp đôi này về khu vực thị trấn Yên Viên, dùng ảnh của Hải để dán lên chứng minh nhân dân người khác rồi thuê phòng nghỉ. Nhằm chuẩn bị cho việc theo dõi và gây án, hôm sau Hải đưa cho Hiệp 500.000 đồng đi mua áo, mũ đồng phục “xe ôm” công nghệ.

Kẻ chủ mưu kết nối với đám bạn xã hội nhờ mua 1 chiếc xe máy Honda Airblade không giấy tờ với giá 5 triệu đồng. Chiếc xe này đeo BKS: 93F1-096.88. Trong vòng 2 ngày ở nhà nghỉ, Hải và Hiệp đã tìm hiểu, nắm được quy luật thường chơi thể thao vào buổi chiều của anh M. Ngày 4-1, Hải, Hiệp quay về Hải Phòng sau khi gửi xe máy tại khu vực Big C Long Biên. Một tuần sau quay trở lại Hà Nội, các đối tượng cầm theo một chiếc BKS: 29C1-135.79 để thay vào xe khi bắn anh M.

Khoảng 15h ngày 10-5, Hiệp chở Hải bằng xe máy đến đê Dương Hà, các đối tượng dừng lại lấy chiếc BKS: 29C1-135.79 thay vào BKS: 93F1-09688. Đi thêm đoạn nữa, Hiệp lại dừng xe cùng thay áo và đội mũ đồng phục “xe ôm” công nghệ rồi di chuyển đến khu thể thao Ninh Hiệp. Tuy nhiên chuyến “đi săn” chiều ấy bất thành vì anh M không ra sân. Ngày hôm sau, cũng với phương thức di chuyển, hóa trang tương tự, cặp "sát thủ" mò đến Ninh Hiệp và hạ sát “mục tiêu”.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 7-2-2020, Công an huyện Gia Lâm đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Xuân Hương về tội giết người. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 17-2-2020, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lâm đã ra Quyết định truy nã bị can đối với Trần Thị Xuân Hương.

Nếu phát hiện đối tượng Hương, đề nghị người dân báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự (số 7 phố Thiền Quang, quận Hai Bà Trưng), Công an huyện Gia Lâm (Đội Cảnh sát hình sự; SĐT: 0936366246), Tổng đài 113 hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an thành phố Hà Nội.