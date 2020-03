Hai "nữ quái" chuyên trộm cắp và tiêu thụ xe máy điện

ANTD.VN - Bộ đôi "nữ quái" chuyên trộm cắp và tiêu thụ xe máy điện trên địa bàn Hà Nội đã bị Công an quận Đống Đa bắt giữ.

Ngày 1-3, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Khánh Phượng (SN 1974, trú tại phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về hành vi “Trộm cắp tài sản” và Vũ Thị Bích Liên (SN 1964, trú tại phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng) về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Hai đối tượng bị bắt giữ

Theo tài liệu điều tra, khoảng 20h ngày 26-12-2019, Phượng điều khiển xe máy Honda Vision, đi qua nhiều tuyến phố với mục đích trộm cắp tài sản và phát hiện 1 xe máy điện nhãn hiệu 133 S, dựng ở trước cửa hàng Vinmart, ở quận Thanh Xuân, không có ai trông giữ.

Thấy vậy “nữ quái” nhanh chóng cất xe máy rồi đi bộ quay lại cửa hàng, trộm chiếc xe máy điện. Lấy được tài sản, người phụ nữ này liên lạc với Liên để bán xe tại đường Trường Chinh, phường Khương Thượng, quận Đống Đa.

Qúa trình xem hàng, Liên biết chiếc xe là tài sản trộm cắp nhưng vẫn đồng ý mua với giá 2 triệu đồng. Giao dịch xong, Liên lấy một chiếc chìa khóa mang theo để xoay, lắc ổ khóa và mở được, nên đã đi chiếc xe trên về nhà. Người này sau đó đã tháo biển kiểm soát của chiếc xe, vứt ra bãi rác gần nhà.

Qua quá trình điều tra, truy xét, Công an phường Khương Thượng đã triệu tập 2 đối tượng để làm rõ. Liên và Phượng đã khai nhận hành vi phạm tội. Liên đã giao nộp 3 xe máy điện là tài sản trộm cắp để phục vụ điều tra. Khai thác mở rộng, Phượng thừa nhận ngoài vụ trộm này, "nữ quái" đã gây ra 4 "phi vụ" khác trên địa bàn các quận Đống Đa, Thanh Xuân, tang vật là xe máy điện. Theo hồ sơ lưu trữ của cơ quan công an, Nguyễn Khánh Phượng có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”.